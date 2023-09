È il sogno di Xavi: ma 70 milioni non bastano per l’Inter

Il Barcellona bussa alla porta dell’Inter: è il grande obiettivo di Xavi per il prossimo mercato estivo. Ma 70 milioni non bastano

L’Inter vuole tenersi stretta Lautaro Martinez e lavora per estendere il contratto del ‘Toro’ argentino, autore già di sei reti in questo avvio di stagione tra campionato e Champions League.

Il campione del mondo è in scadenza nel giugno 2026 e già lo scorso agosto c’erano stati i primi contatti, con l’entourage del giocatore che si è recato nella sede di Viale della Liberazione per un summit con la dirigenza nerazzurra. Anche lo stesso Lautaro ha aperto al rinnovo, senza però chiudere a un possibile addio in caso di offerte irrinunciabile per lui e la società: “Nel calcio non si sa mai“, questa la risposta sibillina a margine del match di Champions della scorsa settimana contro la Real Sociedad. Il centravanti classe ’97 è ormai uno dei leader anche nello spogliatoio e non solo in campo, come certifica la fascia da capitano al braccio. La volontà è quella di proseguire la sua avventura interista anche oltre l’attuale scadenza del contratto, con la società di Zhang pronta a un rinnovo biennale con ritocco verso l’alto dell’ingaggio.

Calciomercato Inter, nuovo assalto del Barcellona per Lautaro Martinez

Attualmente Lautaro Martinez percepisce uno stipendio da oltre 6 milioni di euro a stagione ed evidentemente le altre big d’Europa (oltre ai ricchissimi club della Saudi League) gli offrirebbero un contratto ancora più remunerativo.

Occhio quindi alle sirene dall’estero per il ‘Toro’ albiceleste e in questo scenario – come riporta la testata iberica ‘Todo Fichajes’ – sulle sue tracce ci sarebbe nuovamente il Barcellona. Xavi (che ha rinnovato fino al 2025) stravede per Lautaro e lo avrebbe perciò messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei blaugrana. Indipendentemente dal riscatto o meno di Joao Felix, sarebbe l’argentino dell’Inter il grande obiettivo del Barça per il mercato della prossima estate. La dirigenza catalana spera di convincere il sodalizio nerazzurro a privarsi del suo bomber principe per un assegno intorno ai 70 milioni di euro, che difficilmente però basterebbe per avere il via libera alla cessione. Marotta e Ausilio, infatti, sacrificherebbero eventualmente Lautaro soltanto per un’offerta pesante e vicina ai 100 milioni di euro. L’Inter vuole blindare il suo top player, ma occhio alla corte del Barcellona per giugno.