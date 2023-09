Palladino ufficializza il Papu Gomez: “Il colpo del ‘Condor’ Galliani”. Domani visite e firma | CM.IT

Il Monza pareggia contro il Bologna, ma sul mercato chiude per l’arrivo dello svincolato ‘Papu’ Gomez: l’argentino ex Atalanta domani sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto

Il Monza pareggia in casa contro il Bologna e non riesce a perforare l’attenta difesa felsinea guidata tra i pali da Skorupski.

I problemi in fase offensiva continuano per la squadra di Raffaele Palladino, a segno soltanto con Colpani (tre centri) e Gagliardini in queste prime sei giornate di campionato. La notizia più bella probabilmente per l’allenatore biancorosso arriva a fine partita, con l’arrivo ormai imminente del ‘Papu’ Gomez in Brianza. Alla fine Galliani ha rotto gli induci e dopo le smentite dei giorni scorsi ha accelerato per chiudere con il fantasista argentino. Decisivo ovviamente il grave infortunio a Caprari, che costringerà l’ex Verona ha un lunghissimo stop dopo la rottura del crociato del ginocchio. L’attaccante argentino, svincolato dopo la fine dell’avventura al Siviglia, tornerà domani in Italia proveniente dalla Spagna per le visite mediche e a stretto giro di posta firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno con il Monza.

Calciomercato Monza, Galliani chiude per Gomez: sostituirà Caprari

A ufficializzare il ‘Papu’ Gomez è lo stesso Palladino nella conferenza stampa post Bologna: “Siamo felici di averlo con noi, lo seguivamo da tempo. È stato il colpo del ‘Condor’ Galliani. Lo conosco personalmente, è un giocatore forte. Ha grande esperienza e spessore umano. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

Il giovane allenatore aggiunge sul fantasista argentino: “Vediamo in che condizioni sarà, piano piano gli troveremo una collocazione. Può fare il trequartista classico o il sottopunta come all’Atalanta, ma può giocare anche largo nel tridente. È il classico giocatore forte che può giocare ovunque. Ci darà una grande mano“.

Palladino prosegue parlando della partita e anche il mister brianzolo come Thiago Motta non è contento della direzione arbitrale: “Non parlo mai degli arbitri, ma è stata una partita rovinata da due errori arbitrali. Il gol del Bologna era regolare e c’era un rigore clamoroso per noi su Vignato. Tutte e due le squadre sono state penalizzate”. Infine su Colpani, protagonista anche oggi in casa Monza: “Era un po’ debilitato, ha avuto un virus nei giorni scorsi e ha stretto i denti. L’ho sostituito perché era stremato, ha dato tutto e fatto un ottima partita. Ha grande talento, gli ho detto che se voleva fare il salto di qualità e segnare tanti gol doveva seguirmi. Ha fatto un percorso personalizzato a livello fisico e alimentare, che lo sta portando a migliorare le sue prestazioni. Lui ci sta mettendo grande volontà ed è un giocatore importante per noi. Credo molto in Andrea e ce lo teniamo stretto“.