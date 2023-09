Dopo l’Inter anche il Monza: la verità sul ‘Papu’ Gomez | CM.IT

Il Monza perderà probabilmente per il resto della stagione Gianluca Caprari, vittima di un grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Galliani potrebbe guardare al mercato degli svincolati dove spicca il ‘Papu’ Gomez

Brutta tegola per il Monza, che perderà per lungo tempo Gianluca Caprari. Fatale all’attaccante l’infortunio al ginocchio patito nel match casalingo di campionato contro il Lecce.

L’ex fantasista del Verona aveva saltato l’ultima sfida all’Olimpico pareggiata con la Lazio, con il tecnico Palladino che incrociava le dita su una pronta guarigione del suo numero dieci. La diagnosi però dopo gli ultimi esami strumentali è stata impietosa: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e almeno sei mesi di stop per Caprari.

Stagione compromessa per il 30enne giocatore romano, che nei prossimi giorni sarà operato a Barcellona. Nella migliore delle ipotesi, l’attaccante rientrerà in campo ad aprile per l’ultima parte di campionato. Raffaele Palladino si ritrova così senza uno dei suoi uomini di maggiore qualità nel reparto offensivo, sempre titolare nelle prime quattro giornate di campionato oltre alla sfida di Coppa Italia con la Reggiana.

Calciomercato Monza, Galliani (al momento) scarta Gomez dopo l’infortunio di Caprari

La dirigenza brianzola e Adriano Galliani, vista la lunga sosta ai box di Caprari, potrebbero perciò attingere al mercato degli svincolati dove spicca in particolare il nome del ‘Papu’ Gomez.

L’argentino è attualmente svincolato dopo l’addio al Siviglia ed è in cerca di una nuova sistemazione. Profilo similare per caratteristiche a Caprari e che andrebbe a riempiere il vuoto lasciato dall’infortunio del numero dieci, senza dimenticare gli ottimi uffici tra il suo agente e il club brianzolo. Al momento però – come raccolto da Calciomercato.it – Galliani non è intenzionato ad affondare il colpo per portare Gomez alla corte di Palladino.

Il Ceo del Monza conferma la volontà di non apportare modifiche allo scacchiere biancorosso, scartando possibili operazioni in entrata. Soluzioni interne quindi per Palladino, che pescherà dalla rosa a sua disposizione le alternative per ovviare all’assenza di Caprari: da Mota ai baby Vignato e Valentin Carboni, con la possibilità anche di avanzare sulla trequarti Ciurria e capitan Pessina. Dopo l’Inter anche il Monza quindi ‘scarta’ Alejandro Gomez, che nei mesi scorsi ha rescisso il contratto da circa 2 milioni di euro a stagione con il Siviglia.