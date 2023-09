Thiago Motta si sfoga contro l’arbitro: “Un delirio, ci vuole rispetto”

Finale di partita frizzante e polemico in Monza-Bologna: Thiago Motta e i felsinei si scagliano contro l’arbitro Pezzuto

Il Bologna esce con un punto dalla trasferta sul campo del Monza e recrimina per alcune decisioni arbitrali controverse.

Su tutte il gol annullato a inizio ripresa a Ferguson, con Thiago Motta che dalla sala stampa dell’U-Power Stadium punta il dito contro il direttore di gara Pezzuto: “Vorrei avere la giusta attenzione da parte degli arbitri, è quattro partite su sei che subiamo delle decisioni sbagliate. Non sto dicendo che sono contro di noi, però chiediamo rispetto perché certe situazione non sono comprensibili”. L’allenatore felsineo continua nel suo sfogo: “Sbaglio anche io perché non posso prendere il giallo e anche Saelemaekers che non deve farsi espellere. Non dovevamo perdere il controllo. Queste ingiustizie però, personalmente, mi fanno male. Mi dispiace anche per l’arbitro, che ha commesso questi errori evidenti. Mi dispiace per lui, non vorrei essere al suo posto. È come se io mettessi in campo dall’inizio una squadra con dieci giocatori”.

Thiago Motta conclude rincarando la dose: “Stasera abbiamo visto due squadre che hanno espresso un buon calcio sul campo, mentre c’è una terza parte che non sono riuscito veramente a capire. Alcune situazioni sono state incredibili, un delirio. Faccio i complimenti al Monza: è una bella squadra e con un allenatore forte come Palladino. Però oggi il pareggio per me è ingiusto”.