Giuntoli blinda la difesa: firma per la Juve

Allegri vuole tornare a blindare la difesa e riportare la Juventus ad essere un fortino: Giuntoli al lavoro sul primo step

Lo conosciamo bene ormai Massimiliano Allegri, un tecnico molto sensibile alla fase difensiva e che ha fatto della solidità del pacchetto arretrato uno dei suoi cavalli di battaglia. Negli ultimi anni, però, la sua Juventus non è stata all’altezza delle aspettative.

Nella nuova stagione si sono visti dei passi in avanti, con tre clean sheet in sei partite fino ad ora, ma i bianconeri non sono ancora un fortino e sono alla ricerca di un maggiore equilibrio. Dopo la prova horror di Federico Gatti, e con l’infortunio di Alex Sandro, contro il Lecce il trio difensivo è stato composto da Danilo, Bremer e Rugani: un assetto che è sembrato funzionare bene. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per soddisfare la prima richiesta di Massimiliano Allegri per blindare la difesa bianconera.

Allegri ha fiducia in Rugani: Giuntoli lavora al rinnovo del centrale

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it un mese fa, la volontà della Juventus e di Rugani è di proseguire insieme e trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Anche perché il centrale classe ’94 andrebbe in scadenza il prossimo 30 giugno.

I primi contatti, come vi abbiamo raccontato, sono arrivati negli ultimi giorni di agosto con la promessa di approfondire le trattative dopo la chiusura del mercato estivo. Cristiano Giuntoli è un uomo di parola e con l’entourage del centrale si sta lavorando fianco a fianco per trovare l’accordo sul rinnovo di contratto. Rugani dovrebbe prolungare fino al 2026, dimezzandosi lo stipendio che attualmente si aggira intorno ai 3 milioni netti più bonus.

Massimiliano Allegri ha parlato di Daniele Rugani come un esempio di dedizione ed esperienza a giocare con la maglia della Juventus. Ora la dirigenza si appresta ad accontentare la volontà di tutte le parti in causa: continuare insieme. Anche per Federico Gatti, come vi abbiamo rivelato su queste pagine, proseguono le trattative per il rinnovo e le prossime settimane potrebbero essere quelle buone per l’annuncio ufficiale. La Juve vuole blindare la difesa e parte così dai rinnovi di contratto.