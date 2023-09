Richieste dalla Premier e addio a gennaio: la Juve trema

Il centrocampista francese interessa molto a due squadre di Premier League, che potrebbero affondare il colpo a gennaio

Massimiliano Allegri potrebbe perdere uno dei suoi pupilli. La dirigenza della Vecchia Signora, che sta trattando il rinnovo del calciatore col contratto in scadenza, deve accelerare i tempi.

Adrien Rabiot è l’oggetto del desiderio di molte squadre. Il calciatore francese, dopo l’ottima stagione disputata l’anno scorso, è ripartito bene anche in quella attuale, dove ha già trovato la via del gol. Diventato insostituibile nell’undici titolare di Allegri, il calciatore ha su di sè gli occhi di alcune formazioni di Premier League. Arsenal e Newcastle infatti sono seriamente interessate all’ex Psg, il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Le due squadre, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il proprio centrocampo, potrebbero sfruttare l’incertezza relativa al futuro del calciatore per affondare il colpo.

L’importanza di Rabiot: Allegri non lo toglie mai

Mentre la situazione contrattuale di Rabiot rimane molto incerta, il suo ruolo di leader del centrocampo bianconero è sempre più sicuro, certificato dall’elevato minutaggio di questo inizio di stagione.

Sempre in campo nelle prime cinque partite, non venendo mai sostituito. Questo il bilancio del calciatore francese in questo avvio di campionato, dove ha trovato la solita continuità e anche un gol, nella gara d’esordio a Udine. Come approfondito dalla nostra redazione, il centrocampista è un perno dell’undici titolare dei bianconeri. Massimiliano Allegri fatica a toglierlo dal campo e la squadra ormai senza di lui sembra non essere la stessa. La palla passa ora a Cristiano Giuntoli, pronto ad offrire un sostanzioso rinnovo di contratto per blindare il ‘duca’ a Torino.