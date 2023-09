Probabili formazioni Inter-Sassuolo: Inzaghi rinuncia a due big

L’Inter cerca la sesta vittoria consecutiva per continuare a volare in campionato: i probabili schieramenti della sfida del ‘Meazza’ tra la squadra nerazzurra e il Sassuolo

L’Inter vuole mettere la ‘sesta’ nel match di questa sera a San Siro contro il Sassuolo, cercando di allungare ulteriormente in classifica rispetto alle rivali per lo scudetto. Finora cinque su cinque dall’inizio del campionato per la compagine allenata da Simone Inzaghi, che arriva all’incrocio odierno dalla vittoria di misura sul campo dell’Empoli grazie all’eurogol firmato da Dimarco.

Il tecnico nerazzurro perderà per circa due mesi Arnautovic e deve rinunciare anche a Sensi e Cuadrado: quest’ultimo spera di smaltire l’infiammazione al tendine per la sfida di sabato sul campo della Salernitana. Inzaghi sembra orientato a tornare all’antico contro la formazione di Dionisi e ieri ha praticamente provato l’undici tipo nella rifinitura, a parte Pavard. Darmian è infatti in vantaggio per riprendersi il posto da braccetto destro, insieme ad Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. A centrocampo tornano Dumfries e Barella, mentre il grande ex della sfida Frattesi è destinato nuovamente alla panchina in favore dell’inamovibile Mkhitaryan. In attacco capitan Lautaro Martinez farà gli straordinari e sarà affiancato da Thuram, con Sanchez arma da sfruttare a gara in corso. Il Sassuolo dopo l’exploit contro la Juventus vuole ripetere l’impresa anche al ‘Meazza’ e si affida al genio di Berardi nel trio dei trequartisti dietro l’ex Pinamonti. Laurientie e Bajrami completeranno il reparto offensivo, mentre in mediana Boloca viaggia verso la conferma dopo la convincente prova di sabato.

Serie A, Inter-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Il match Inter-Sassuolo, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A e che verrà diretto dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli, sarà visibile in chiaro e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Arnautovic, Sensi, Cuadrado

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurentie; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Consigli, Viti, Vina, Ferrari, Missori, Racic, Obiang, Throstvedt, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato. Allenatore: Dionisi

Squalificati: –

Indisponibili: Consigli, Alvarez