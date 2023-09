Inter, è arrivata la conferma: Marotta colpisce ancora a zero

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe già al lavoro per chiudere un colpo a parametro zero nel giugno prossimo

L’Inter capolista giocherà questa sera, alle 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dalla vittoria interna ottenuta nel turno precedente contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

A punteggio pieno dopo cinque giornate del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando tutta la sua forza ed arriva all’appuntamento dopo la vittoria sul campo dell’Empoli del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli: ai nerazzurri è bastato un gol, bellissimo, di Federico Dimarco per battere i toscani, ultimi in classifica a quota zero punti. La brutta notizia è l’infortunio di Marko Arnautovic, che starà fuori per due mesi circa, ma il gioco messo in campo dai meneghini è di ottimo livello, a parte il mezzo passo falso in Champions League nell’esordio della fase a gironi contro la Real Sociedad.

Difficilmente l’Inter andrà sul mercato degli svincolati, nonostante ieri ai microfoni di ‘Tv Play’, il fratello-agente di Stefano Okaka abbia proposto l’ex attaccante di Roma e Sampdoria, tra le altre, per sostituire l’ex attaccante del Bologna che, come detto, resterà per diverso tempo ai box. “Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. L’Inter ha sondato Okaka“, le parole di Carlo Okaka stuzzicato sulla questione. Nel frattempo, però, Beppe Marotta e Piero Ausilio, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero già lavorando per un colpo a costo zero in vista della prossima stagione.

L’Inter sulle tracce di Isco a parametro zero

Stando, infatti, a quanto sostiene lo spagnolo ‘Estadio Deportivo’, che conferma le indiscrezioni lanciate in Italia da ‘Interlive.it’, l’Inter sarebbe pronta ad andare all’assalto di Isco Alarcon in vista di giugno 2024, quando il suo contratto col Betis scadrà. Il 31enne fantasista, arrivato a parametro zero dopo la fine dell’esperienza col Siviglia, si sta mettendo in mostra agli ordini di Manuel Pellegrini tornando su livelli ottimali dopo stagioni molto difficili vissute al Real Madrid. Secondo la citata fonte, difficilmente si muoverà nel prossimo mercato di gennaio, mentre in vista della prossima stagione l’Inter starebbe già muovendo i primi passi per convincere il calciatore a trasferirsi a Milano con un ingaggio importante. Il calciomercato non dorme mai, Marotta e Ausilio, da sempre attenti ai parametri zero, sono all’erta, pronti a cogliere l’occasione.