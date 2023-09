Inter, c’è la proposta in diretta: “Sarebbe un onore vestire quella maglia”

Le parole dell’agente di Stefano Okaka, intervenuto ai microfoni di Tv Play, sul futuro del calciatore

Rimasto svincolato dopo l’ultima avventura in Turchia all’Istanbul Basaksehir, la punta cresciuta calcisticamente nella Roma può diventare un nome caldo per alcune formazioni di Serie A.

Il nostro campionato lo conosce bene. Stefano Okaka Chuka, formatosi nelle giovanili della Roma, con cui ha esordito in Serie A, potrebbe ritornare a vestire la maglia di una squadra del massimo campionato italiano. Dopo l’infortunio di Arnautovic, che lo terrà ai box per almeno 2 mesi, l’Inter sta sondando alcuni profili svincolati per completare il reparto offensivo, anche in virtù delle tante sfide ravvicinate che attendono i nerazzurri. Ai microfoni di ‘Tv Play’ ne ha parlato l’agente, nonchè fratello, del calciatore: “Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. L’Inter ha sondato Okaka.”

Il passato di Okaka in Serie A

L’ultima esperienza del calciatore italiano in Serie A risale al bienno 2019-2021, quando l’attaccante ha vestito la maglia dell’Udinese, realizzando 18 reti in 73 presenze con i friulani.

Dopo l’esordio nel dicembre 2005 con la Roma, la punta ha girato varie squadre di Serie A, spesso in prestito, non trovando mai la continuità realizzativa. Le esperienze più significative, a Parma, Genova( con la Samp) e Udine gli hanno permesso di totalizzare 35 gol nel massimo campionato italiano in 9 stagioni. La più significativa sicuramente quella con l’Udinese, dove ha avuto molto minutaggio e ha risposto con gol importanti. Rimasto svincolato questa estate, potrebbe fare proprio al caso dell’Inter, che cerca un tassello per completare il reparto rimasto privo di un elemento.