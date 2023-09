DIRETTA Serie A, Lazio-Torino e Napoli-Udinese: la scelta UFFICIALE su Osimhen LIVE

Reduci da un deludente pareggio, Lazio e Napoli affrontano in casa Torino e Udinese nella sesta giornata di Serie A

Come se non bastassero i risultati altalenanti e le tensioni in campo tra giocatori e allenatore, in casa Napoli da ieri sera tiene banco il caso Osimhen. Una grana in più da gestire per Rudi Garcia, che dopo due pareggi consecutivi contro Genoa e Bologna, spera di battere l’Udinese al ‘Maradona’ per continuare ad alimentare le ambizioni scudetto.

Di fronte, Di Lorenzo e compagni troveranno una squadra in crisi di risultati e di gioco, come testimoniano i soli tre punti conquistati in classifica e l’unico gol segnato qui in Serie A. Un ruolino di marcia che ha resto scricchiolante la posizione di Andrea Sottil. Il tecnico bianconero va a caccia di un’impresa per rialzare la testa, ma deve vedersela anche con uno storico non incoraggiante: 10 sconfitte nelle ultime 10 trasferte in Campania per la squadra friulana.

In contemporanea con la sfida di Napoli, allo ‘Stadio Olimpico’ l’undici allenato da Maurizio Sarri dovrà vedersela con il Torino, apparso in salute contro la Roma e reduce da tre risultati utili consecutivi. In ritiro dopo il pareggio interno contro il Monza, i biancocelesti vanno a caccia di tre punti fondamentali per rilanciare la propria stagione. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due sfide.

Napoli-Udinese e Lazio-Torino: formazioni ufficiali e dove vederle in TV

In programma alle 20.45, Lazio-Torino verrà trasmessa sia su Sky che su DAZN, mentre Napoli-Udinese sarà visibile esclusivamente su DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due partite:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

