Caos Osimhen, cancellate le foto col Napoli: la spinta alla cessione

Victor Osimhen ha cancellato circa 120 foto col Napoli da Instagram: perché la cessione a gennaio non risulta impossibile

Sono ore concitate in casa Napoli e a finire protagonista, ancora una volta, è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era già stato protagonista di una sfuriata nei confronti di Rudi Garcia nel corso della partita contro il Bologna di sabato scorso, gesto che aveva fatto presagire ad una multa nei suoi confronti, al quale sono seguite le scuse dello stesso attaccante nello spogliatoio.

Il clima stava andando incontro ad una distensione, fondamentale in vista della partita di questa sera degli azzurri contro l’Udinese che, per lo stesso Garcia, rappresenta un banco di prova cruciale per ritrovare i 3 punti che in campionato mancano dalla seconda giornata contro il Sassuolo.

Un successo che servirebbe anche a far tornare il sereno tra i tifosi, per nulla soddisfatti di questo inizio di stagione dei campioni d’Italia in carica, apparsi lontanissimi dall’Inter, vera candidata per lo Scudetto. Questa, almeno, era la speranza fino a poche ore fa, quando il Napoli è stato travolto da una nuova bufera.

Osimhen, il caos del TikTok e le foto cancellate

A movimentare la tarda serata di ieri sera, 26 settembre, è stato l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, che su “X” (conosciuto in passato come Twitter) ha riferito che, a causa di un filmato che avrebbe deriso l’attaccante nigeriano, sarebbe nata, da parte sua e dei suoi colleghi, l’intenzione di querelare il Napoli.

Sui social è partita la corsa alla ricerca del video incriminato, che il Napoli avrebbe pubblicato su TikTok. Ne sarebbero emersi due, ma quello che avrebbe fatto infuriare Osimhen è legato ad uno sfottò per il rigore sbagliato proprio contro il Bologna nella gara del 23 settembre scorso.

Fortissimo il senso di rabbia per il centravanti, che in serata ha cancellato circa 120 foto con la maglia del Napoli pubblicate sul proprio account Instagram, 120 come i milioni rifiutati dal Napoli quest’estate dall’Al-Hilal che voleva strapparlo agli azzurri.

Nell’account di Osimhen, infatti, il numero di post è passato da 276 a 155, con un solo scatto che lo ritrae in maglia azzurra: quello del 19 agosto arrivato in seguito alla trasferta di Frosinone per la prima giornata di questo campionato.

E’ importante sottolineare come su Instagram i post possano essere anche nascosti e non per forza cancellati definitivamente, motivo per cui non escludiamo che, passata la bufera, possano tornare sull’account del giocatore, ma, almeno per il momento, non sembra questa l’intenzione.

Osimhen, perché a gennaio potrebbe lasciare il Napoli

Una rottura tra il calciatore e la società che, se portasse realmente ad una querela da parte del suo entourage, potrebbe non risanarsi mai più. Dopo quanto successo in queste ore, non si esclude che il giocatore non prenderà parte alla gara di questa sera contro l’Udinese, ma le conseguenze potrebbero essere ben più gravi.

Un movimento di connazionali di Osimhen, a lui molto vicini, starebbe chiedendo a gran voce la sua cessione già per gennaio. Una spinta partita già la scorsa estate e che, senza la firma del rinnovo tanto discusso negli scorsi mesi, e con questa improvvisa spaccatura, potrebbe concretizzarsi in un effettivo addio dal Napoli. Non resta dunque che attendere e rimanere collegati su queste pagine per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.