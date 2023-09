Dionisi concede il bis dopo la Juve: “Questa la metto al primo posto”

Il Sassuolo punisce l’Inter e la condanna alla prima sconfitta stagionale. Alessio Dionisi bissa l’impresa di sabato contro la Juventus: le sue parole in conferenza stampa

Il Sassuolo non smette di stupire. Nuova impresa dei ragazzi di Alessio Dionisi, che dopo la Juventus si tolgono un altro prestigioso scalpo come l’Inter piegando a domicilio la capolista della Serie A.

L’allenatore neroverde si complimenta con i suoi per la prova ai limiti della perfezione e si gode il bis a quattro giorni di distanza dall’exploit del Mapei Stadium contro Chiesa e compagni: “Già con la Juventus avevo visto una grande crescita della mia squadra – le parole di Dionisi nella sala conferenze del ‘Meazza’ – L’Inter ci ha messo anche in difficoltà in certi frangenti della gara, però siamo stati bravi a continuare a giocare e nel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. È questo l’atteggiamento che dovevamo avere nelle prime giornate e che dobbiamo avere a maggior ragione in futuro per non avere rimpianti”.

Bel calcio, squadra sempre propositiva e nessun timore reverenziale: “Ce la siamo giocata e ci piace far questo. Abbiamo giocato con quattro attaccanti e in pochi lo fanno. Serve qualità e disponibilità – spiega Dionisi – Ci godiamo questa serata: adesso dobbiamo dare continuità di risultati. Non credo ci sia al momento una squadra in Serie A più forte dell’Inter, è la prestazione più importante da quando sono qua. Questa la metto al primo posto. L’umiltà e l’ambizione sono determinanti, senza non vai da nessuna parte”.

Tra i singoli, oltre a un Berardi eccezionale, a spiccare è anche la prova di Boloca: “Sta crescendo in maniera esponenziale. Come me viene dal basso e ha fame di imporsi. Poi è un ragazzo giusto, equilibrato”, conclude Dionisi in conferenza stampa.