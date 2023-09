Conte, sprint e ritorno immediato in Serie A: spuntano le cifre

Antonio Conte resta uno ‘spettro’ ingombrante per tutti gli allenatori delle big: ecco dove potrebbe davvero tornare in Serie A

L’inizio di stagione in Serie A ha già riservato parecchie sorprese, colpi di scena, situazioni complicate che richiedono una risoluzione al più presto. Il clamoroso 5-1 dell’Inter al Milan, la partenza a rilento della Roma, il momentaccio della Lazio e ovviamente quello del Napoli. In particolare Sarri e Garcia sono al momento gli allenatori sotto stretta osservazione mediatica.

Non che al momento rischino qualcosa, sia chiaro, ma di certo sono obbligati a una reazione immediata per non rischiare di compromettere già ora la stagione. E le rispettive piazze sono già bollenti, così come si sono complicati i rapporti con giocatori e presidenti. Domani sera la Lazio riceverà il Torino in una partita decisamente tosta, il Napoli invece ospiterà l’Udinese che ancora deve trovare la prima vittoria e ha un solo gol all’attivo in cinque partite. E non a caso anche Sottil nelle prossime partite si gioca la panchina. Insomma, saranno giorni di fuoco per gli allenatori, ma intanto le voci e le indiscrezioni sono già partite come accade spesso. Soprattutto considerando che su piazza ci sono tecnici decisamente importanti che non vedono l’ora di tornare. Uno su tutti, Antonio Conte, prontissimo in caso di ribaltone clamoroso in una big.

Esonero Garcia al Napoli, è già pronto Conte

Anche se qualcuno in Inghilterra lo rivorrebbe al Chelsea. Ma dopo l’esperienza al Tottenham è evidente la voglia di rientrare in Serie A per il manager salentino. Si era parlato di Inter, ma Inzaghi è più saldo che mai e ha appena rinnovato, poi c’è la questione Juventus. Ma Allegri ha ancora due anni di contratto e difficilmente – anche in caso di risultati negativi – verrà esonerato a stagione in corso. A meno di capitomboli tremendi.

Resta così il Napoli di Garcia, che non ha proprio convinto la piazza napoletana e sta incontrando non poche difficoltà a livello di gioco e di spogliatoio. Vedi le reazioni di Kvaratskhelia e Osimhen nelle ultime due gare. Anche se, come vi abbiamo raccontato, già nella pancia del ‘Dall’Ara’ c’è stato un faccia a faccia tra il tecnico francese e il bomber nigeriano. Intanto, però, in lavagna ‘Sisal’ il binomio Conte-Napoli è più vivo che mai. Allo stato attuale, l’arrivo dell’ex ct al ‘Maradona’ al posto di Garcia entro il 31 dicembre 2023 è quotato 5,00. Una cifra decisamente bassa per la squadra campione d’Italia. La quota scudetto, ad esempio, è salita fino a 7,50 con l’Inter che invece pagherebbe appena 1,90 volte la puntata. Nel mezzo Juve e Milan a 4,50.