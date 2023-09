Nuovo esonero in Serie A: l’indizio è inequivocabile

Un’altra panchina in bilico in questo avvio di Serie A, decisive le prossime sfide prima della sosta. Tutti gli aggiornamenti

Parte questa sera il primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. L’anticipo in programma è Juventus-Lecce, con i bianconeri chiamati al riscatto dopo il pesante ko rimediato sul campo del Sassuolo.

Da Allegri a Sarri e Mourinho, sono diversi gli allenatori delle big subito chiamati a dare delle risposte. Le due romane, infatti, sono già attardate in classifica e non possono permettersi altri passi falsi. Ma non solo. È già delicata anche la situazione dell’Udinese di Sottil. La squadra friulana ha finora raccolto solo 3 punti in 5 partite, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte, ed occupa la terz’ultima posizione in classifica. Samardzic e compagni sono ancora a secco di vittorie ed il tecnico è sotto osservazione.

Udinese, Sottil in bilico: decisive le prossime sfide

Come riferito da ‘Tuttosport’, Sottil non è ancora a rischio esonero ma le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. La dirigenza bianconera si aspetta una svolta immediata.

Perso Beto, l’Udinese è ferma ad un solo gol realizzato in 5 partite. È questo il dato più preoccupante dopo i punti finora raccolti. Dopo la trasferta di Napoli, decisive saranno le sfide contro Genoa ed Empoli prima della sosta per le Nazionali. Sottil è chiamato ad invertire la rotta e i bookmakers l’hanno già ‘avvisato’: ‘SNAI’, ad esempio, ha sospeso le quote relative al suo esonero.