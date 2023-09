Lascia la Juve e raggiunge Ronaldo: duello con l’Inter per il sostituto

La Juventus si lecca le ferite dopo il tonfo sul campo del Sassuolo. Giuntoli pronto a correre ai ripari: le mosse sul mercato del Dt bianconero

Juventus disastrosa sul campo del Sassuolo, tramortita sotto i colpi di Berardi e compagni. Le lacune difensive però sono evidenti da parte della squadra di Allegri, al netto degli errori macroscopici di Szczesny e Gatti.

La Juve ha la coperta corta nel reparto arretrato e a livello numerico non ha sostituito l’ex capitano Bonucci, accasatosi nella fase finale dell’ultimo mercato all’Union Berlino. A gennaio Giuntoli e Manna potrebbero quindi muoversi per rimpolpare il pacchetto difensivo, anche se l’idea al momento della dirigenza della Continassa è quella di intervenire direttamente la prossima estate. Quando Alex Sandro, a meno di sorprese, saluterà i bianconeri a parametro zero vista la scadenza del contratto. Per il brasiliano, attualmente ai box per infortunio, ipotesi Arabia Saudita con Al-Nassr dell’ex compagno Ronaldo e Al-Hilal sulle sue tracce come scrive La Gazzetta dello Sport. Da capire inoltre quale sarà il futuro di Rugani, anche lui in scadenza a fine stagione ma sul quele ci sono i margini per proseguire l’avventura a Torino.

Calciomercato Juventus: duello con l’Inter per Djalo. Anche Pavlovic nei radar di Giuntoli

Intanto Giuntoli si muove per il 2024 e nella lista del Dt della ‘Vecchia Signora’ sarebbero due principalmente i nomi cerchiati in rosso.

Uno dei profili che continua a stuzzicare la Juve è Pavlovic, colonna del Salisburgo e della nazionale serba malgrado la giovane età. Il classe 2001 raggiungerebbe sotto al Mole i connazionali Vlahovic e Kostic, anche se per strapparlo a una bottega cara come quella austriaca servirà un assegno pesante e non inferiore ai 25-30 milioni di euro. La soluzione low cost perciò potrebbe essere Tiago Djalo, prossimo al rientro dopo il lungo stop per l’infortunio ai legamenti del ginocchio. Il portoghese non rinnoverà il contratto con il Lille a fine stagione e sarebbe una ghiotta occasione da cogliere sul mercato. Sull’ex Milan, però, occhio alla concorrenza dell’Inter con Marotta e Ausilio che hanno messo da tempo gli occhi sul 23enne difensore.