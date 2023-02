Inter, blitz dell’agente in sede: cosa sta succedendo

L’Inter si prepara alla sfida Champions ma intanto l’agente del calciatore è nella sede del club nerazzurro: cosa sta succedendo

L’Inter si prepara questa sera ad affrontare il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida importante in ottica presente ma anche futuro.

Vincere, infatti, non soltanto significherebbe andare avanti nella principale competizione europea, approdando ai quarti che mancano dal 2011/2012, ma anche incassare un bel gruzzoletto che sul mercato fa sempre comodo. Non è un segreto la necessità per il club nerazzurro di fare cassa e sistemare il bilancio e andare avanti in Champions potrebbe significare riuscire a racimolare un tesoretto importante in vista della prossima sessione della campagna trasferimenti. A giugno l’Inter sa già di dover perdere un pilastro come Milan Skriniar, destinato ad approdare gratis al Paris Saint-Germain, e dovrà quindi per forza di cose intervenire in maniera importante nel pacchetto arretrato.

Marotta e Ausilio lavorano già alle alternative al centrale slovacco ed uno dei nomi che piace di più alla dirigenza nerazzurra arriva dalla Francia. Si tratta di Tiago Djalo del Lille, il cui agente quest’oggi era nella sede della società lombarda.

Calciomercato Inter, sempre viva la pista Djalo

Un incontro che conferma che la trattativa per il centrale portoghese è ancora in piede. All’Inter il difensore del Lille – seguito anche dal Napoli – piace, e anche molto, e i contatti tra le parti continuano anche in queste settimane, dopo il tentativo da parte di Marotta di chiudere il suo arrivo già a gennaio.

In scadenza nel 2024, Djalo ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro anche se, come raccontato da Calciomercato.it, nella sessione invernale di mercato il Lille ha respinto una proposta da venti milioni arrivata da Milano. In estate per, con un solo anno di contratto ancora in essere, per la società transalpina fare muro diventerebbe complicato, anche in virtù del fatto che lo stesso portoghese ha dato priorità all’Inter per il suo futuro.