Udinese-Fiorentina, fischi al minuto di silenzio e brutto infortunio per Dodo

Primi minuti di gara piuttosto concitati alla Dacia Arena: terribili fischi durante il ricordo di Napolitano e brutto infortunio per Dodo.

In questa quinta giornata di Serie A, la massima categoria del calcio italiano omaggia l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso a 98 anni il 22 settembre.

In diversi stadi d’Italia si sono verificati fischi e cori contro l’ex Capo dello Stato e non sono mancati i fischi anche ad Udine, ricoperti da timidissimi applausi. Durante il minuto di silenzio, alcuni tifosi bianconeri hanno anche intonato il coro “Libertà per gli ultras”.

Poco dopo il calcio d’inizio, poi, Vincenzo Italiano è stato costretto al cambio obbligato. Infatti, Dodo è costretto ad alzare subito bandiera bianca dopo cinque minuti per un infortunio alla gamba destra.

Mentre difendeva un pallone nei pressi della bandierina della propria metà campo, Dodo si è girato male e ha sforzato i muscoli del flessori del ginocchio destro. Infatti, è immediato il gesto del calciatore brasiliano nei confronti della panchina, poiché si rende conto dell’entità del problema e della necessità di una sostituzione.

Infortunio Dodo, quante giornate resterà ai box

Dopo cinque minuti di gioco, al posto di Dodo, Vincenzo Italiano ha mandato in campo Kayode, partito titolare alla prima giornata di campionato.

Per l’ex terzino dello Shakhtar si prevede uno stop piuttosto lungo. Il calciatore è stato immediatamente assistito dallo staff medico della Fiorentina che ha confermato al mister il cambio. Dodo è rimasto a terra per un paio di minuti e provava a spiegare ai sanitari del problema ai flessori della gamba destra. Possibile interessamento del ginocchio destro. Solo gli esami strumentali potranno dire di più ed essere più specifici nella diagnosi.

Intanto, si prevede uno stop di diverse settimane per il difensore. La squadra viola ha degli impegni piuttosto complessi prossimamente: oltre alle due gare in successione contro Frosinone e Cagliari, ci sarà il Ferencvaros e il Napoli, prima della nuova sosta. Difficile immaginare che Dodo riesca a tornare a disposizione per la sfida contro i Campioni d’Italia, soprattutto guardando il volto scuro all’uscita dal campo.