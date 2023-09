Napoli, Garcia in emergenza totale: altro assente a Bologna

Problemi per il Napoli di Garcia, che dovrà fare a meno di un’altra pedina importante contro il Bologna: assenza dell’ultimo momento

Partita cruciale per il Napoli a Bologna, con gli azzurri chiamati a vincere per non perdere terreno in campionato e a convincere per spazzare via le critiche. Ma il match con i rossoblù non parte sotto i migliori auspici per i partenopei, che domani al ‘Dall’Ara’ alle ore 18 giocheranno una partita in emergenza dal punto di vista delle assenze.

Per Rudi Garcia, dopo lo stop di Amir Rrahmani, arriva un’altra tegola in difesa. Si ferma infatti Juan Jesus per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore così non prenderà parte alla trasferta. Linea difensiva allora obbligata, con Natan che debutterà da titolare e prenderà posto di fianco a Leo Ostigard. Recupera invece a centrocampo Jens Cajuste, dopo il problema accusato con il Braga. Seduta in gruppo per il centrocampista svedese, che domani dunque ci sarà.