Gol ed esultanza, Morata subito nella bufera

Alvaro Morata nella bufera: l’attaccante ex Juventus nel mirino dei suoi ex tifosi per una accesa esultanza dopo il gol

Uno strano scherzo del destino per Alvaro Morata: i suoi ex tifosi lo contestano duramente per l’esultanza dopo un gol particolarmente importante e ricco di significato.

I tifosi del Real Madrid inviperiti contro Alvaro Morata. L’attaccante ex Juventus è andato a segno nel derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, sbloccando il risultato per il momentaneo 1-0 dopo soli 4′ di gioco al Wanda Metropolitano. Un gol che ha mandato in visibilio i tifosi dei Colchoneros, provocando invece la reazione opposta tra quelli del Real Madrid.

Il giocatore ex Juventus, infatti, è calcisticamente nato e cresciuto nel vivaio del Real Madrid, vincendo anche Liga e Champions League con la maglia dei Blancos. Già il suo trasferimento all’Atletico Madrid fece discutere, ma ora il giocatore classe ’92 si è spinto oltre. Dopo appena quattro minuti di gioco ha sbloccato il risultato, lasciandosi andare ad una sentitissima esultanza sotto gli occhi dei suoi ex tifosi.

Atletico Madrid, polemica per l’esultanza di Morata nel derby

I tifosi del Real Madrid, che già non gli avevano perdonato il “tradimento” consumatosi accettando di giocare con la squadra allenata da Diego Smeone, hanno pesantemente fischiato l’ex attaccante dei Blancos.

Soprattutto dopo l’esultanza che ha fatto seguito al gol con un puntuale colpo di testa su cross perfetto di Samuel Lino. L’attaccante è andato di corsa verso la bandierina, urlando ed esultando per la marcatura sotto gli occhi dei suoi ex tifosi, “puniti” già lo scorso anno al Bernabeu.