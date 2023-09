Prima la firma e poi l’addio: affare Morata-Lautaro

Il nome di Alvaro Morata è stato spesso accostato ai club italiani in estate. Il profilo dello spagnolo dell’Atletico Madrid potrebbe tornare ancora in auge

Nel corso della lunga estate di calciomercato non sono mancati nomi importanti accostati all’attacco dell’Inter, che rivoluzionato dalle partenze soprattutto di Lukaku e Dzeko era a caccia di nuovi bomber.

Alla fine alla corte di Simone Inzaghi, oltre a Marcus Thuram, è arrivato Marko Arnautovic, insieme al rientro di Alexis Sanchez in sostituzione di Correa. Un reparto offensivo che vede naturalmente in Lautaro Martinez il faro principale come dimostra ancora una volta lo straordinario avvio dell’argentino. Il Toro ha messo insieme subito cinque gol in tre giornate, confermando uno status da attaccante di livello superiore.

Un livello che evidentemente fa ancora parecchia gola all’estero dove non mancano gli estimatori in vista delle prossime sessioni di calciomercato, quando il nome di Lautaro potrebbe incrociare indirettamente le strade con quello di Alvaro Morata, centravanti spagnolo che a più riprese è stato già accostato ad un rientro in Italia tra Juventus, Milan e la stessa Inter.

Calciomercato Inter, Morata rinnovo e addio: intreccio con Lautaro

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ non si esclude l’eventuale cessione di Lautaro visto che squadre come Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid ci farebbero seriamente un pensierino per un affare da non meno di 70 milioni.

Il portale iberico conferma inoltre che Alvaro Morata sia la principale opzione gestita dalla dirigenza sportiva nerazzurra in caso di addio al Toro. Dopo le voci della scorsa estate potrebbe così tornare in auge qualora dovesse salutare Martinez.

Da Milano apprezzerebbero le sue qualità e il fatto di conoscere già il calcio italiano viste le sue due esperienze alla Juventus. D’altra parte, l’Atletico Madrid non si tira indietro ed è disposto ad ascoltare le offerte eventuali con il club che avrebbe anche già un accordo per il rinnovo fino al 2026, in modo tale da non perderlo a zero nel 2024. Una strategia che se attuata porterebbe eventualmente ad una sorta di ‘firma e addio’ per Morata.