Dalla Roma al Milan: i rossoneri non lo mollano

Il Milan prova a pescare dalla Roma: torna di moda il vecchio pallino di Stefano Pioli. Ecco l’offerta che può essere decisiva.

Roma e Milan hanno rivoluzionato i propri reparti, in particolare i due centrocampi. Il club giallorosso ha lasciato andare Wijnaldum e Matic, per rinforzare il settore con Renato Sanches, Aouar e Paredes. Il Milan, invece, ha ceduto Tonali ed è andato a rimpiazzare diverse altre partenze con gli acquisti di Musah, Loftus Cheek, Reijnders, ma anche Chuckwueze e Pulisic, giocatori più offensivi.

Con la chiusura del calciomercato estivo, Stefano Pioli sembrerebbe non aver mollato la presa su un suo vecchio pallino. Il Milan potrebbe presto affondare il colpo e tentare di presentare una particolare offerta economica per il trasferimento del calciatore.

Renato Sanches, torna di moda il Milan

Mourinho è stato piuttosto esplicito in queste ultime settimane nei confronti di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, fortemente voluto da Tiago Pinto, è spesso infortunato e neanche i suoi ex club hanno capito la natura di così tanti problemi fisici. Troppi stop muscolari e troppa paura da parte del calciatore di forzare, anche quando apparentemente sembra star bene.

Proprio a causa dei suoi problemi fisici, il Milan nel 2022 non ha chiuso l’affare con il Lilla, lasciando spazio al PSG per portare il portoghese a Parigi. Deludente, però, l’annata sotto la Tour Eiffel, e così Renato Sanches è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro alla Roma.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club rossonero sarebbe pronto a tornare alla carica sul centrocampista, pupillo del dirigente giallorosso che ha fatto di tutto per portarlo nella Capitale. Se la Roma non dovesse riscattarlo, a causa degli infortuni o per ragioni tattiche, il Milan potrebbe intavolare una trattativa con il Paris Saint-Germain e presentare un’offerta congrua per acquistare il cartellino del classe 1997.

Renato Sanches, un anno fa, aveva dichiarato di aver scelto il Paris Saint-Germain per restare in Francia. Dopo 12 mesi, poche presenze e una rivoluzione in atto nel club parigino, il calciatore è stato praticamente scaricato alla Roma che ora deve provare a curarlo dal secondo stop stagionale. Nel match contro lo Sheriff è dovuto uscire per uno stiramento alla coscia destra.