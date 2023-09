Mourinho lo perde subito: tegola per la Roma

Problemi per la Roma nel match di Europa League con lo Sheriff Tiraspol, Mourinho deve rinunciare ben presto a un titolare per infortunio

Debutto in Europa League per la Roma, con la trasferta in casa dello Sheriff Tiraspol che si sta rivelando più ostica del previsto. I giallorossi non riescono a sfondare, con i padroni di casa che si stanno ben disimpegnando. Pesa anche la temperatura piuttosto calda nella quale si sta svolgendo il match e per Mourinho arriva anche la tegola di un infortunio.

A metà primo tempo, infatti, a sorpresa, mentre le squadre si fermavano per il cooling break, la Roma ha dovuto procedere a un cambio. A uscire dal campo è stato Renato Sanches, vittima probabilmente di un problema muscolare non meglio precisato al momento. Al suo posto, è entrato Leandro Paredes. Le condizioni del portoghese andranno rivalutate nei prossimi giorni.