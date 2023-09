Palladino contro il maestro Sarri: “Monza cattivo in campo”. Tegola in attacco

Vigilia di Lazio-Monza, con i brianzoli impegnati domani nella trasferta dell’Olimpico. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Raffaele Palladino sfida il ‘maestro’ Sarri nell’anticipo di campionato di domani sera all’Olimpico contro la Lazio. Il tecnico del Monza cerca i primi punti stagionali in trasferta, dopo le sconfitte sul campo di Inter e Atalanta.

I brianzoli partono ovviamente sfavoriti sulla carta nel match in terra capitolina, anche se Palladino punta a sovvertire i pronostici della viglia puntando anche sulla voglia di riscatto dei suoi, con il pari interno di domenica contro il Lecce che ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente biancorosso. “Durante la settimana ho avuto indicazioni positive, sotto tutti i punti di vista – esordisce l’allenatore campano in conferenza stampa – L’abbiamo preparata bene, sappiamo di affrontare una squadra di grande valore e con il quale è complicato giocarci. Hanno grandi giocatori e un maestro in panchina come Sarri. Martedì hanno giocato in Champions, ma troveremo una Lazio con grande entusiasmo considerando com’è arrivato il pari con l’Atletico e l’episodio anche del gol di Provedel. Anche noi per saremo carichi, voglio vedere una squadra agonisticamente cattiva in campo“.

Palladino prosegue sui paragoni con lo scorso campionato: “Ripeto che è inutile fare paragoni con il passato e l’ultima stagione. Questo è un altro Monza, come sarà anche un’altra Lazio. Anche loro hanno cambiato molto, c’è Rovella che è un ex e sugli esterni hanno giocatori diversi. Cercheremo di mettere in difficoltà la Lazio con le nostre armi, come facciamo sempre. Lotteremo come ogni partita, la fame e la cattiveria faranno la differenza”.

L’allenatore brianzolo fa un appunto sul rendimento offensivo del Monza e il gioco della sua squadra: “Non sono d’accordo quando dite che abbiamo delle difficoltà in attacco. Le occasioni le abbiamo create, lo sviluppo è stato ottimo e i principi sono gli stessi. Poi ci sono tanti modi per fare gol. A livello strutturale non siamo costruiti per rilanciare lungo verso le punte: preferisco la costruzione dal basso, semplicemente perché mi piace far arrivare il pallone tra i piedi dei miei attaccanti”.

Monza, Palladino alla vigilia della Lazio: “Caprari non ci sarà, D’Ambrosio recuperato”

Oltre allo squalificato Caldirola, Palladino domani non avrà a disposizione l’infortunato Caprari. L’attaccante ha rimediato una distorsione con il Lecce e rischia di saltare anche l’impegno della prossima settimana col Bologna: al suo posto Mota favorito per affiancare Colpani sulla trequarti alle spalle di Colombo.

La risposta del tecnico alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium: “Caprari ha questa distorsione al ginocchio purtroppo, non partirà con noi e domani non sarà disponibile. Pessina è una soluzione, ha giocato in quel ruolo, però in quella posizione adesso non lo vedo tanto perché dovrebbe giocare a piede invertito. Ho comunque tanti altri giocatori che possono sostituire Caprari”. Palladino fa il punto sui convocati, ritrovando Di Gregorio oltre a D’Ambrosio: “Con Caprari non ci sarà neanche Bettella che ha avuto un riacutizzarsi del problema alla caviglia, mentre Caldirola è fuori per squalifica. D’Ambrosio è convocato, ha recuperato e sta bene”.

Infine sul ritorno (un po’ a sorpresa) di Donati, ufficializzato ieri e che partirà subito con la squadra per la trasferta dell’Olimpico: “Sapete che ho un debole per Giulio, stravedo per lui. Sotto il profilo umano è una grande persona e può dare tanto allo spogliatoio. È un ragazzo che ogni allenatore vorrebbe avere perché ti dà una mano in tante situazioni all’interno del gruppo. Sarà un valore aggiunto, fermo restando che anche quando è sceso in campo ha sempre fatto molto bene”.

La probabile formazione del Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.