Nuovo DS e dimissioni: effetto domino in Serie A

Possibile effetto domino in Serie A: nuovo direttore sportivo e dimissioni, pronto il ribaltone nella big. Tutti gli aggiornamenti

Ribaltone nella big dopo il calciomercato estivo. Come già annunciato, è infatti in arrivo in dirigenza un nuovo direttore sportivo.

Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, Leonardo Gabbanini ha già lasciato la sua posizione di capo scout del Tottenham, che presto nominerà un nuovo direttore sportivo. Gabbanini ha diretto il mercato estivo degli ‘Spurs’ lavorando a stretto contatto con il presidente, Daniel Levy, e il manager Ange Postecoglou, dopo le dimissioni di Fabio Paratici nel mese di aprile. Ad anticipare l’arrivo di un nuovo ds è stato lo stesso tecnico: “Sì, questo è il piano del club. Mi piace lavorare con un direttore sportivo, vedono i giocatori attraverso i tuoi occhi e dicono “questo ragazzo sarà perfetto per te”.”.

Calciomercato, Gabbanini lascia: nuovo direttore sportivo al Tottenham

Come anticipato da Calciomercato.it. gli ‘Spurs’ non hanno mollato la presa per Tiago Pinto dopo i sondaggi della scorsa primavera. Il Tottenham rappresenta un’opzione gradita al portoghese in vista della prossima stagione.

Un ostacolo al trasferimento può essere però rappresentato dalla volontà del club londinese di avere subito un nuovo direttore, con Tiago Pinto sotto contratto con la Roma. Per questo motivo la società inglese ha già sondato anche il nome di Mateu Alemany, che ha lasciato il Barcellona al termine del calciomercato estivo. C’è lui in pole per il ruolo di ds al Tottenham.