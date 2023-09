Erede Pogba: torna a casa e ribalta la Juve

La Juventus dovrà sostituire con tutta probabilità Paul Pogba: l’obiettivo è ben chiaro, con la cifre già stabilite

Dopo appena quattro giornate di campionato senza dubbio la Serie A ha già regalato diversi colpi di scena, dentro e fuori dal campo. Il derby umiliante perso dal Milan con l’Inter, il 7-0 della Roma all’Empoli, l’inizio pessimo della Lazio. Ma anche e soprattutto in casa Juve c’è stato l’ennesimo caso Pogba, che incapperà in una squalifica addirittura per doping. Da stabilire ancora i tempi, visto che l’iter tra controanalisi, sanzioni ed eventuali ricorsi (o patteggiamenti) non è ancora maturo.

Il ritorno del francese in bianconero è stato tremendo, tra gli infortuni e appunto quest’ultima vicenda. Un’esperienza che neanche nelle previsioni più pessimistiche sarebbe venuta fuori. E allora anche numericamente, considerando che McKennie è stato spostato sulla fascia, a centrocampo alla Juventus potrebbe mancare qualcosa. Per questo da qualche giorno si è tornato a parlare di un vecchio pallino come Thomas Partey, in forza all’Arsenal ma ultimamente non più fondamentale come lo scorso anno. L’arrivo di Declan Rice lo ha relegato a un ruolo secondario. Anzi, a un altro ruolo in campo. Il ghanese è stato infatti utilizzato nelle prime tre di campionato addirittura da terzino destro. Thomas ha fatto capire che così non ci sta e ha intenzione di andare via dall’Emirates già a gennaio.

La Juve punta Thomas, ma anche l’Atletico lo rivuole: è duello

Per i bianconeri sarebbe una grande occasione, oltre che il nome perfetto per il suo centrocampo. Si tratta di un calciatore importante, che ha fatto le fortune di ogni squadra in cui ha giocato. Anche e soprattutto all’Atletico Madrid, che ora lo rivorrebbe.

Come riporta ‘Todofichajes’, infatti, Simeone lo avrebbe chiesto alla propria dirigenza per il mercato invernale. Quello di Thomas è uno dei nomi emersi dai colloqui tra allenatore e società, con l’obiettivo di sfruttare la volontà del giocatore di lasciare l’Arsenal. Il centrocampista vuole un ruolo di primo piano, ma soprattutto nella sua posizione abituale e non adattato da terzino. Partey è stato giocatore fondamentale per l’Atletico Madrid prima del trasferimento a Londra, per Simeone era il perno. Su di lui come detto c’è però anche la Juventus. Con gli inglesi il classe ’93 ha un contratto fino al 2025, ma non è più così importante per Arteta e il calciatore ha fatto sapere di essere disposto ad andare via a gennaio. L’Atletico vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto in estate, per una cifra che potrebbe non essere lontana dai 25 milioni. Per l’arrivo di Thomas però la Juve è saldamente in corsa, per cui al momento si tratta di un testa a testa.