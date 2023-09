Juventus, il nuovo Pogba arriva dalla Premier: “Rischia di non giocare più”

La Juventus potrebbe pescare in Premier League il sostituto di Paul Pogba: a gennaio, infatti, sarà necessario intervenire sul centrocampo

Il caso di Paul Pogba, risultato positivo all’anti-doping, costringerà la Juventus a ingaggiare un altro centrocampista nella sessione invernale di calciomercato. E il rinforzo ideale potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Potrebbe essere Thomas Partey l’erede di Paul Pogba: centrocampista ghanese classe ’93, ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con l’Arsenal, club di cui indossa la casacca dal 2020, quando i Gunners lo prelevarono dall’Atletico Madrid versando nelle casse dei Colchoneros una cifra pari a 50 milioni di euro.

In questi tre anni è stato un giocatore importante per la compagine londinese, giocando oltre 100 partite tra Premier League e coppe, realizzando anche cinque gol e quattro assist. Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata. Pur avendo giocato già quattro partite dall’inizio della nuova stagione, il giocatore ex Almerìa potrebbe perdere posizioni nelle gerarchie del tecnico Mikel Arteta. Soprattutto a causa dell’infortunio rimediato di recente. Un problema all’inguine che potrebbe tenerlo fermo ai box fino alla prossima sosta per le Nazionali di ottobre.

Calciomercato Juventus, il nuovo Pogba può essere Partey

Una stagione iniziata in salita per Thomas Partey, utilizzato principalmente nell’insolita posizione di terzino destro da Mikel Arteta dopo l’arrivo per 116 milioni di euro dal West Ham di Declan Rice, diventato il faro del centrocampo dell’Arsenal, ruolo che fino a pochi mesi fa era stato sempre ricoperto proprio da Partey.

Una serie di novità che potrebbe far perdere punti al centrocampista ghanese. Voci vicine al calciatore non escludono una cessione a gennaio, col giocatore che potrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di accettare offerte provenienti da altri club. E uno di questi potrebbe essere proprio la Juventus che da tempo segue il giocatore ex Atletico Madrid.

Un rinforzo ideale, che non farebbe rimpiangere l’assenza di Paul Pogba. A gennaio, Partey avrà un altro anno e mezzo di contratto con l’Arsenal che chiaramente non vorrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero dopo la scadenza del vincolo contrattuale. Ecco perché la squadra allenata da Arteta potrebbe valutare eventuali offerte provenienti da Torino, provando magari a ragionare sulla base di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.