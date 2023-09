Addio Pioli, annunciato il sostituto: “Può andare al Milan”

Il Milan, a fine stagione, potrebbe cambiare guida tecnica; il sostituto di Stefano Pioli sembra essere già stato individuato

Nell’ultimo turno di campionato, il Milan ha subito una pesantissima sconfitta nel derby; l’Inter, infatti, si è imposta con un netto cinque a uno dimostrando superiorità sotto ogni punto di vista. Match che ha portate non poche critiche a Pioli sia per come è stata giocata la partita sia per le dichiarazioni, del tecnico rossonero, nel post gara che hanno fatto discutere e non poco.

La situazione allenatore rischia di subire una scossa decisiva a fine stagione con i rossoneri che potrebbero andare a cambiare guida tecnica; sull’argomento è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Mario Cenolli. L’agente ed intermediario di mercato ha sottolineato “Simeone potrebbe andare al Milan l’anno prossimo” una dichiarazione forte su uno degli allenatori sicuramente più importanti a livello internazionale e che in Liga ha scritto pagine importanti. “Questa potrebbe essere l’ultima stagione all’Atletico Madrid” ha continuato Cenolli.

E’ chiaro che l’eventuale arrivo di Simeone cambierebbe la filosofia di gioco e il modo di scendere in campo del Milan portando solidità difensiva, tanta cattiveria agonistica ma anche qualità offensive da sfruttare nel corso della stagione.

Cenolli sul tecnico dell’Atletico Madrid “Simeone assomiglia al Milan”

Secondo Mario Cenolli l’eventuale matrimonio tra il club rossonero e l’allenatore dell’Atletico Madrid sarebbe perfetto; “La voglia e la personalità di Simeone somigliano al Milan” le parole dell’agente ed intermediario di mercato che poi ha continuato “La società rossonera può farlo allenare nelle migliori condizioni“.

Pioli è l’attuale allenatore del Milan e lo sarà, sicuramente, fino alla fine della stagione; per quanto riguarda Simeone, invece, il presente dice Atletico Madrid ma nel futuro può succedere di tutto e secondo Mario Cenolli i rossoneri e il tecnico potrebbero dar vita ad un matrimonio calcistico perfetto per entrambi.