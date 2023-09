Panchina Milan, Ibrahimovic (non da solo) al posto di Pioli: “Bonus finiti”

In caso Milan è tempo di processi e Pioli è sul banco degli imputati: l’ombra di Ibrahimovic inizia a far ‘paura’

Il Milan in crisi con Ibrahimovic al suo ‘capezzale’. Dopo il derby, l’ex attaccante svedese si è fatto vedere oggi a Milanello alla vigilia del debutto Champions.

Una presenza che ha fatto molto parlare e che per qualcuno non è stata una scelta saggia, visto le tante voci sul futuro di Stefano Pioli. Ecco allora che c’è anche chi ipotizza un futuro in panchina per Ibrahimovic. Lo fa Stefano Donati nel corso del suo intervento al canale Twitch di Tv Play.

Il giornalista non esclude una possibilità: “Ibra allenatore? Può anche affiancare Abate. Non dico che Pioli sarà esonerato, ma se dovesse far male contro il Newcastle, diventerà un argomento di attualità”. Ecco allora l’ipotesi Ibrahimovic e l’errore di farlo arrivare oggi a Mianello: “Non aveva senso, salvo che non abbia un contratto da club manager. Se i rossoneri vinceranno sarà merito di Ibra per i media”.

Calciomercato Milan, Donati su Pioli: “Finiti i bonus”

Il giornalista quindi completa la sua disamina parlando di Maldini che “voleva cambiare Pioli perché si era accorto che l’allenatore era cambiato e il ciclo finito”.

Infine, tornando su Pioli e Ibrahimovic (“un errore farlo andare a Milanello), Donati afferma: “Un tecnico che perde 5 derby ripetendo gli stessi errori e non capendoci niente, non dico che viene esonerato domani, ma se domani non inizia bene iniziano le voci. I bonus scudetto per Pioli sono finiti. Non ha più il parafulmini Maldini: “Furlani e Moncada daranno la colpa all’allenatore”.