Doppie dimissioni: libero per il ritorno alla Juventus

Terremoto societario e dimissioni doppie in rapida successione: scenario che può riguardare anche un ritorno alla Juventus

La Juventus, negli ultimi dodici mesi, ha vissuto una rivoluzione profonda, che sembra oltretutto soltanto all’inizio. Tanti i cambiamenti fin qui avvenuti tra i bianconeri, e altri ancora che verranno nel prossimo futuro, che in maniera graduale stanno stravolgendo la fisionomia societaria e della squadra.

Nuova dirigenza, prima con i cambi al vertice e poi con l’insediamento di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo. Quindi, un mercato concentrato soprattutto nel settore delle cessioni, per tagli al monte ingaggi e per cercare di incassare il più possibile. Le prossime sessioni potrebbero vedere altri addii pesanti, ma a quel punto la Juventus potrebbe ricorrere anche a un maggior numero di acquisti. Tuttavia, potrebbero esserci anche ulteriori novità per quanto riguarda l’asse dirigenziale. Una vecchia conoscenza torna infatti improvvisamente eleggibile.

Terremoto a Marsiglia, lasciano allenatore e presidente? Longoria potrebbe fare ritorno alla Juve

Sta succedendo di tutto infatti in queste ore a Marsiglia, con una situazione di tensione rapidamente degenerata.

I tifosi avevano espresso malcontento per il rendimento della squadra di Marcelino, che ha iniziato il campionato con due vittorie e tre pareggi. Malcontento che si è poi tradotto nelle minacce di morte al presidente Pablo Longoria. Come riportato da ‘L’Equipe’, Marcelino proprio per questo motivo si sarebbe dimesso. La squadra, nel match di Europa League con l’Ajax, sarà affidata temporaneamente a Papin. E intanto potrebbe dimettersi anche lo stesso Longoria, dopo l’accaduto, stando a quanto riportato da ‘Eurosport’.

La Juve aveva già pensato a un possibile ritorno di Longoria nello staff, dopo che tra il 2015 e il 2018 questi era stato responsabile dell’area scouting. In questo caso, potrebbe esserci per lui un ruolo ancor più preponderante. Sviluppi da seguire con attenzione nel prossimo futuro, anche nell’immediato. Un’altra versione de ‘La Provence’ riferisce che Marcelino non si sarebbe ancora dimesso e starebbe aspettando decisioni dai piani alti del club per decidere il da farsi, e sarebbe in programma una riunione.