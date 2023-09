I risultati non arrivano: la panchina inizia a scaldarsi

È un inizio balbettante quello del nuovo Marsiglia in Ligue 1. Non brilla il gioco di Marcelino che è stato anche già messo in discussione dopo i primi passi falsi

Avvio molto strano in Ligue 1 dove le big più importanti hanno iniziato col piede sbagliato. Appena 8 i punti conquistati dal Paris Saint Germain nelle prime cinque gare disputate, con già un ko ed appena due vittorie. Un punto in più per i rivali del Marsiglia, che pure hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Marcelino Garcia Toral.

Dopo l’ultimo pareggio per 0-0 in casa contro un non irresistibile Tolosa a finire nel mirino della critica è stato proprio l’allenatore spagnolo ex Valencia, che stenta a mostrare un gioco vivace e spumeggiante, continuando a raccogliere risultati molto altalenanti. Due vittorie e ben tre pareggi per l’OM, che non è quindi riuscito ad approfittare pienamente della falsa partenza del PSG in ottica titolo.

Il ruolino di marcia attuale, e il gioco proposto, stanno già facendo storcere il naso all’esigente tifo marsigliese. Di pari passo stanno arrivando critiche importanti anche da parte dei media, con il quotidiano ‘La Provence’ che scrive “Preoccupante” in prima pagina, alimentando malumori intorno al tecnico.

Calciomercato Marsiglia, alti e bassi per Marcelino: nel mirino della critica

Il secondo pareggio consecutivo ha quindi innescato le critiche del quotidiano che ha evidenziato i problemi del Marsiglia di Marcelino oltre al malcontento dei tifosi.

Il Marsiglia è “il club della noia” scrive la testata, evidenziando come sui social i tifosi abbiano già puntato il dito contro l’operato di Marcelino, al punto che una parte rimpiange già la vecchia gestione tecnica di Igor Tudor. L’ambiente intorno all’ex Valencia inizia quindi a scaldarsi e servirà inanellare gioco e risultati per evitare brutte sorprese e ristabilire pace e tranquillità con il tifo marsigliese.

Dopo la gara col Tolosa il diretto interessato si è difeso: “Il pubblico? No, non credo che si annoiasse stasera. La partita è stata intensa, siamo migliorati rispetto alle ultime partite. Abbiamo cercato di vincere dal primo all’ultimo minuto”. L’ambiente alza i toni ed attende risultati: Marcelino è nel mirino.