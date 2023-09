‘Scippo’ alla Juve: il Milan punta il bomber a gennaio

Il club rossonero punta subito lo sguardo sul mercato dopo le criticità evidenziate nel derby

Dopo la sonora sconfitta rimediata nel derby dello scorso sabato contro l’Inter, per il Milan c’è comunque una buona notizia. La formazione rossonera, infatti, avrà subito l’opportunità di lasciarsi totalmente alle spalle la disfatta di San Siro già a partire da domani sera, quando ospiterà il Newcastle nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

La sconfitta del derby ha ovviamente smorzato l’entusiasmo che l’esaltante avvio di stagione aveva generato dalle parti di Milanello. Una squadra profondamente rinnovata e con più alternative all’interno della rosa rispetto alla passata stagione, ma che ha smarrito forse quel senso di appartenenza chiave in alcuni uomini come Tonali. Altro calciatore fondamentale per la compattezza dello spogliatoio era senz’altro Zlatan Ibrahimovic.

L’ex attaccante svedese, che al termine della scorsa annata ha annunciato il ritiro dal calcio, questa mattina si è presentato proprio a Milanello per dare una scossa generale a tutto l’ambiente e ai suoi ex compagni. Come riportato dalle nostre immagini, nella giornata che fa da vigilia al primo appuntamento dei rossoneri in Champions League, Ibrahimovic è stato a colloquio per diversi minuti con il suo ex tecnico Stefano Pioli osservando con grande attenzione la rifinitura della squadra.

Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per Morata

Nonostante sul gong del mercato si arrivato Luka Jovic, Pioli si sarebbe aspettato un colpo più importante per il ruolo di vice Giroud.

Non è un mistero che il club rossonero avesse individuato altre alternative di primo piano al serbo, arrivato nelle ultimissime ore della scorsa finestra come piano d’emergenza. Tra questi, un profilo che potrebbe tornare di moda già a partire dal prossimo gennaio, è quello di Alvaro Morata.

Secondo quanto riferito da ‘todofichajes.com’, il Milan – che già in passato ha mostrato interesse verso l’attaccante dell’Atletico Madrid – sarebbe pronto ad un nuovo tentativo. Lanciata dunque la sfida alla Juventus, formazione che ha già accolto Morata in due diversi momenti e che sarebbe pronta al terzo ritorno. Ad ogni modo, in attesa di nuovi aggiornamenti, non sono state ancora formalizzate delle proposte ufficiali agli spagnoli.