Il Milan volta pagina: Pioli cambia e a Milanello spunta Ibra | VIDEO CM.IT

Le ultime dal centro sportivo di Carnago in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Newcastle per la prima giornata di Champions League.

Serve una scossa per gettarsi alle spalle una prestazione oscena, come quella del derby. Serve una vittoria e un’ottima prestazione per non buttare al vento quanto di buono fatto prima della sfida contro l’Inter. Serve dimostrare che la sfida di sabato è stata solo una parentesi e che le certezze acquisite in questo inizio di stagione non si siano già sciolte come neve al sole.

Oggi, dunque, per i rossoneri è già vigilia. Mike Maignan e compagni si stanno allenando a Milanello per preparare la sfida contro gli inglesi, che verosimilmente ritroverà Sandro Tonali. Non sono molte le indicazioni che sono arrivate dopo i primi quindici minuti di lavoro in quel di Carnago, ma arrivano comunque indicazioni in merito ad alcuni possibili cambi di formazione.

Non risultano assenze sul terreno di gioco, a parte Piere Kalulu che ne avrà ancora per qualche giorno, e Mattia Caldara. Così è pronto a tornare tra i titolari Fikayo Tomori. L’inglese giocherà al centro insieme a Malick Thiaw. Il reparto difensivo sarà completato da Theo Hernandez e Davide Calabria. In porta, chiaramente, il francese.



A centrocampo è possibile un cambio con Pobega o Musah pronti a dare il cambio ad uno tra Reijnders e Loftus-Cheek. Confermato al centro Rade Krunic. In avanti può riposare Christian Pulisic, spazio dunque a Chukwueze con Olivier Giroud e Rafa Leao.

Milan, Ibrahimovic a Milanello: riecco lo svedese

Ma la grande sorpresa della mattinata a Milanello è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si è presentato di buon mattino al centro sportivo di Carnago.



Una visita inattesa per la prima partita di Champions League, per caricare il gruppo dopo il pesantissimo ko contro l’Inter. Ibra sta assistendo all’allenamento al fianco di Pioli, con cui è stato a colloquio. Presenti anche Furlani e Moncada per un Milan, unito per cercare di voltare subito pagina: