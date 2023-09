La Juve inguaia il Milan: Giuntoli fa saltare il banco

La Juventus, sul mercato, rischia di mettere in difficoltà la strategia del club rossonero; Giuntoli è pronto a far saltare il banco

Due delle principali protagoniste del massimo campionato italiano sono la Juventus e il Milan; i bianconeri, considerando l’assenza dalle coppe, possono lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata. I ragazzi di Pioli, invece, vogliono essere protagonisti sia in Italia sia a livello internazionale; ora, però, il primo pensiero è quello di superare il pesante cinque a uno subito in un derby decisamente a senso unico.

Il risultato del derby non deve comunque cambiare le ambizioni dei rossoneri che hanno le qualità per essere competitivi fino alla fine del campionato. Juventus e Milan, protagoniste in Serie A e sul mercato; le due società, infatti, rischiano di essere al centro della prossima sessione estiva per quanto concerne il centrocampo.

Stando a quanto riportato da fichajes, il Milan sta seguendo Bissouma; il centrocampista, in forza al Tottenham, può andare ad alzare il livello della rosa rossonera. Il problema, per il club semifinalista della scorsa Champions League, è l’interesse dell’Arsenal per il giocatore in un vero e proprio intreccio di mercato che vede protagonista anche la Juventus.

Giuntoli e l’interesse per Thomas: il Milan rischia grosso

Il rischio del Milan è quello di vedere sfumare la possibilità di arrivare a Bissouma e tutto per colpa della Juventus; i bianconeri, considerando la situazione legata a Pogba, potrebbero aver bisogno di tornare sul mercato con l’obiettivo di regalare un centrocampista ad Allegri.

Per rinforzare il centrocampo, la Juve ha messo gli occhi su Thomas dell’Arsenal; una situazione che complicherebbe, e non poco, la strategia di mercato del Milan. I Gunners, infatti, per sostituire Thomas hanno messo gli occhi proprio su Bissouma e conosciamo molto bene le possibilità economiche dei club inglesi.

L’eventuale arrivo di Thomas alla Juventus, dunque, porterebbe l’Arsenal su Bissouma e questo complicherebbe la strategia del Milan; intreccio di mercato da seguire con estrema attenzione perché può andare a cambiare il centrocampo di una delle due principali squadre italiane.