Manita Inter, Milan schiantato nel derby: Inzaghi primo da solo

Il derby di Milano va all’Inter: 5-1 d’autore firmato Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu e Frattesi, Inzaghi scappa in vetta da solo

Una Inter superlativa si aggiudica il derby, strapazzando il Milan con un netto 5-1. Dominio della squadra di Inzaghi, che vince la quinta stracittadina di fila in tutte le competizioni, e si porta in testa alla classifica da sola a punteggio pieno.

Approccio nelle primissime fasi nemmeno negativo dei rossoneri, ma l’Inter, alla prima azione, passa: Thuram inizia la sua partita perfetta sverniciando Thiaw, palla a Dimarco il cui tiro viene corretto sotto rete da Mkhitaryan. Armeno vicino alla doppietta di testa poco dopo, i rossoneri riemergono in parte solo nella seconda metà della prima frazione, con Hernandez che sfiora il pari con una grande azione. Ma colpisce ancora l’Inter: contropiede mortifero, in due passaggi palla a Thuram che scherza ancora Thiaw e lancia un missile all’incrocio dei pali. Nella ripresa il Milan prova a crederci e la riapre, almeno per qualche minuto, con Leao. L’Inter però riprende subito a macinare gioco. Maignan salva su Carlos Augusto, non può nulla invece su Mkhitaryan, mandato in porta da un’azione corale perfetta. Il quarto gol arriva con una ingenuità di Hernandez che atterra Lautaro Martinez in area. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia e suggella un derby da sogno per la Beneamata. Nel recupero, persino la cinquina, con il primo gol interista di Frattesi. Inzaghi si gode il primato solitario a +2 sulla Juventus.

INTER-MILAN 5-1 – 5′, 69′ Mkhitaryan (I), 38′ Thuram (I), 57′ Leao (M), 79′ Calhanoglu rig. (I), 93′ Frattesi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

*una partita in più