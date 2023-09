Sconfitta inaccettabile: UFFICIALE l’esonero

Un altro esonero: un fulmine a ciel sereno per l’allenatore, sollevato dal suo incarico di responsabile tecnico della squadra

La stagione calcistica è appena iniziata, ma si consuma un altro esonero: pochi minuti fa è arrivata la decisione ufficiale comunicata al diretto interessato.

Salta la panchina di un’altra Nazionale: è quella del Paraguay che ha esonerato il commissario tecnico Guillermo Barros Schelotto. Nelle scorse ore è stato deciso l’esonero dell’allenatore argentino, in passato anche sulla panchina del Palermo durante l’epoca targata Maurizio Zamparini.

Fatali sono stati gli ultimi due risultato, ovvero il pareggio a reti bianche contro il Perù e la sconfitta per 1-0 con il Venezuela nel primo doppio confronto valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Paraguay, esonerato il ct Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto è stato commissario tecnico della Nazional del Paraguay dal 2021, quando prese il posto del connazionale Eduardo Berizzo. Nel corso di questi due anni, l’allenatore di origini italiane ha guidato la Albirroja in diciassette occasioni, chiudendo l’avventura da commissario tecnico con un bilancio di quattro vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte.

L’ultima, quella arrivata lo scorso 13 settembre contro il Venezuela, si è rivelata fatale. “Auguriamo a lui e al suo staff ogni successo e li ringraziamo per l’impegno e la dedizione che hanno avuto alla guida dell’Albirroja” recita il comunicato ufficiale della Federcalcio del Paraguay che questa mattina ha formalizzato la decisione.

Il successore di Guillermo Barros Schelotto sarà annunciato nei prossimi giorni e dovrà subito mettersi al lavoro in vista dei prossimi impegni. Il Paraguay scenderà in campo il 13 e il 18 ottobre contro Argentina e Bolivia nelle sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 organizzati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Due sfide cruciali per il girone A dopo aver raccolto un punto nelle prime due partite.