“A rischio esonero”? I numeri da brivido: allenatore in bilico

L’allenatore, dopo solo tre giornate di campionato sembra già essere a rischio esonero; i numeri, infatti, sono da brividi

Il campionato di Serie A è iniziato da sole tre giornate ma alcune situazioni sembrano già essere complicate. Una di questa riguarda l’Udinese; il club friulano ha iniziato la stagione con due punti in tre partite; dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, infatti, sono arrivati i pareggi contro Salernitana e Frosinone.

Inizio veramente complicato per una squadra che, bisogna dirlo, ha perso elementi importanti nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva; è sì tornato Pereyra ma la cessione di Beto è veramente pesante considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco friulano.

Come detto la stagione non è iniziata nel migliore dei modi e la prossima partita, in casa del Cagliari, potrebbe addirittura essere decisiva in chiave allenatore. Sottil ha bisogno di cambiare passo per evitare uno scenario che avrebbe del clamoroso. Uscire dall’Unipol Domus con i tre punti non sarà semplice anche per una statistica da horror che riguarda il club friulano.

Udinese, statistiche da incubo: serve cambiare marcia

La partita contro il Cagliari sarà molto difficile e non solo per l’orario, le 12.30 ma anche per una statistica che l’Udinese è chiamata a cambiare. Il club friulano, infatti, non vince in trasferta da veramente troppo tempo. L’ultimo successo lontano da casa risale all’undici marzo scorso contro l’Empoli per uno a zero grazie al gol di Becao nel secondo tempo.

Da quel momento sono arrivate cinque sconfitte consecutive più il pareggio contro la Salernitana nella seconda giornata di questo campionato. Bisogna, come detto, cambiare questo trend o la situazione potrebbe farsi molto pericolosa; la mancata vittoria potrebbe mettere a rischio anche la panchina di Sottil.

Ipotesi, al momento, molto remota ma nel calcio i risultati fanno la differenza e allora meglio fare punti. La partita contro il Cagliari, dunque, assume una grande importanza sotto tutti i punti di vista.