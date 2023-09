Roma, cambiamento inatteso: la decisione UFFICIALE

Cambio dell’ultim’ora in vista di Roma – Empoli: questa sera la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma

La Roma va a caccia della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte con Verona e Milan e il pareggio al debutto con la Salernitana. Proverà a centrarla questa sera contro l’Empoli di Paolo Zanetti, unica squadra a quota 0 punti in classifica.

Cambio dell’ultimo minuto in vista di Roma-Empoli, partita in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una partita importante per entrambe le squadre: la Roma di Mourinho ha bisogno dei primi tre punti stagionali dopo aver raccolto appena un pareggio nelle prime tre uscite contro Salernitana, Verona e Milan.

Non se la passa meglio l’Empoli, unica squadra a quota 0 punti dopo i primi 270′ della stagione. I toscani hanno perso contro Verona, Monza e Juventus prima della sosta e ora proverà a dare una scossa alla sua stagione. Proverà a farlo già questa sera sul campo della Roma di José Mourinho. E in vista della sfida in programma questa sera alle 20.45 si registra un cambiamento dell’ultimo minuto.

Roma-Empoli, cambia l’assistente arbitrale

La novità riguarda la squadra arbitrale che questa sera dirigerà la partita: cambia, infatti, l’assistente dell’arbitro Juan Luca Sacchi, designato per dirigere la partita in programma questa sera nella capitale.

Non sarà Alessio Tolfo il primo assistente dell’arbitro della sezione di Macerata. Al suo posto, infatti, ci sarà Emanuele Prenna della sezione di Molfetta a ricoprire il ruolo di primo assistente del direttore di gara. Una decisione ufficiale comunicata questa mattina dall’Associazione Italiana Arbitri in vista della sfida di questa sera dove ci saranno in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre che scenderanno sul terreno di gioco.