Dybala via dalla Roma a gennaio: strappato il primo Sì

L’attaccante argentino nel frattempo è tornato a disposizione di José Mourinho e può partire dal primo minuto in coppia con Lukaku

C’è grande attesa in casa Roma in vista del match in programma domani all’Olimpico contro l’Empoli. Il popolo giallorosso, dopo aver già salutato Romelu Lukaku con un’accoglienza da vero re nell’ultimo turno contro il Milan, domani potrebbe assistere al debutto del belga dal primo minuto.

L’ex Inter, infatti, sta bene e dovrebbe partire in coppia dall’inizio con Paulo Dybala, rientrato a disposizione di José Mourinho dopo qualche problema fisico avvertito nelle scorse settimane. Non sarà questa l’unica novità per una formazione che dovrebbe lanciare dal primo minuto altri volti nuovi come Kristensen sulla corsia di destra e N’Dicka in difesa. Rientro prezioso, inoltre, quello di Aouar dopo il problema muscolare dell’ultima giornata.

In attesa di scoprire il vero volto della nuova Roma, a tormentare José Mourinho sono alcune voci di mercato che arrivano dalla Spagna. Ancora una volta il protagonista è Paulo Dybala, reso costantemente vulnerabile in uscita dalla clausola rescissoria valida per l’estero pari a 12 milioni di euro. Una cifra che il Real Madrid sembrerebbe essere disposto a versare ai giallorossi per assecondare il desiderio espresso da Carlo Ancelotti alla proprietà.

Il Real Madrid paga la clausola di Dybala: sì di Ancelotti

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino.

I 12 milioni di euro della clausola, come detto, rendono Dybala un obiettivo assolutamente appetibile. Da ‘Valvebebas’ sarebbe già arrivato il sì totale di Ancelotti all’operazione con la Roma, considerate le poche alternative dei ‘blancos’ in avanti in questa stagione. Il vero ostacolo riguarda però l’atteggiamento del club nei confronti della ‘Joya’. Il Real Madrid, nonostante il gradimento tecnico verso l’argentino, preferirebbe investire a gennaio per un centravanti puro.

Attualmente, infatti, all’interno della rosa l’unico numero nove con certe caratteristiche è Joselu. La presenza di Bellingham come falso nueve ha mascherato sino a questo momento l’assenza di un altro attaccante, ma l’urgenza di casa Real potrebbe portare presto un nuovo rinforzo alla corte di Ancelotti.