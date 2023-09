Lautaro incedibile (o quasi): 150 milioni per scipparlo all’Inter

Lautaro Martinez è il trascinare dell’Inter di Simone Inzaghi: una super offerta potrebbe tentare il club nerazzurro e mettere in discussione il suo futuro

Subito in campo dopo il lungo volo dall’Argentina. Lautaro Martinez freme per il derby e all’antivigilia era già ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi per preparare la stracittadina di domani pomeriggio contro il Milan.

Stanco ma col morale a mille, considerando i cinque centri nelle prime tre giornate di campionato messi a referto dal ‘Toro’. Capocannoniere della Serie A e con la voglia matta di non fermarsi e far nuovamente male al Milan. L’ultimo gol lo scorso maggio nella semifinale di Champions League, che ha blindato la qualificazione alla finalissima di Istanbul dei nerazzurri. Lautaro capitano e trascinatore dell’Inter, come ha ammesso anche Beppe Marotta di recente: “Il fatto che gli abbiamo affidato la fascia è meritato dal punto di vista della crescita esponenziale in cui ha fatto il protagonista vero. È ancora giovane e potrà dimostrare di essere un campione domenica dopo domenica“, ha sottolineato l’Ad al Premio Gentleman.

Calciomercato Inter, rinnovo rimandato per Lautaro Martinez: la super offerta che può cambiare il futuro

Lautaro è forse l’unico incedibile dell’Inter, con le parti che presto potrebbe iniziare a entrare nel vivo delle trattative per il rinnovo contrattuale del campione del mondo oltre il 2026.

Un primo contatto c’è stato lo scorso agosto con il blitz dell’agente Camaño che aveva escluso sorprese sul conto del proprio assistito, rimarcando però la necessità per il ‘Toro’ di continuare a giocare in un’Inter competitiva. Marotta e Ausilio hanno rassicurato il procuratore, rimandando tutto ai prossimi mesi. Per il momento la questione sul prolungamento di Lautaro (che percepisce un ingaggio da 6,5 milioni all’anno) non è calda e tra le priorità del sodalizio vicecampione d’Europa come scrive il ‘Corriere della Sera’. L’Inter e il giocatore nell’ultimo mercato estivo hanno respinto la corte dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita, mentre anche i top club continentali restano vigili sul conto dell’attaccante albiceleste. Lautaro rappresenta il presente ma anche il futuro dei nerazzurri ed, eventualmente, solo un’offerta monstre da 150 milioni di euro farebbe tentennare la dirigenza di Viale della Liberazione aprendo a un possibile addio del cannoniere di Inzaghi. Dal Real Madrid alla Premier, passando per il PSG: le corazzate europee sono avvisate.