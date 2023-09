Avvio di stagione catastrofico, la Juventus lo prende in saldo

La Juventus punta a un’occasione di mercato: possibile affare per i bianconeri in vista della sessione invernale di trasferimenti

Il calciomercato estivo è finito da poco, ma la Juventus pensa già ai possibili rinforzi per il futuro. E una importante occasione di mercato arriva dalla Spagna.

Potrebbe essere Yeremy Pino il prossimo rinforzo della Juventus. Esterno offensivo spagnolo classe 2002, è di proprietà del Villarreal con cui ha altri quattro anni di contratto. Già nel giro della Nazionale spagnola maggiore, è uno dei giovani più promettenti della Liga e del calcio spagnolo. E col passare dal tempo il Villarreal potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di cedere il giocatore arrivato nel 2019 dal settore giovanile del Roda.

In questi anni ha giocato ben 124 partite con la maglia del Villarreal, realizzando diciotto gol e dodici assist. Un vero e proprio enfant prodige del calcio iberico, che sta però riscontrando qualche problema in questo inizio di stagione, giocando una sola volta per un totale di 69′ in campo. Si tratta comunque di un calciatore dal grande potenziale e il cui valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Già diversi i club europei sulle tracce di Yeremi Pino e per il quale hanno bussato alla porta del Villarreal. “L’inizio della stagione di Pino è stato catastrofico” spiegano dalla Spagna, facendo anche riferimenti ai problemi del giocatore relativi alla vita privata e alla relazione con Elena Adsuara.

Una vicenda che ha fatto finire il calciatore al centro di molte polemiche e che potrebbe spingere il giocatore verso la cessione. Il Villarreal, dal canto suo, non vuole commettere lo stesso errore fatto con Danjuma, consapevole di dover vendere anche i migliori calciatori nel momento propizio.

Diverse le squadre interessate al giocatore, tra cui anche la Juve che lo aveva adocchiato già in passato quando giocava al Roda. Il Villarreal non si opporrà se il club bianconero dovesse mettere sul piatto un’offerta convincente e che farebbe felice anche il giocatore, desideroso di vestire la maglia di una società storica come quella bianconera.