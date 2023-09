Assist alla Juventus: l’erede di Pogba è sul mercato

Bufera in casa Juventus su Paul Pogba: il francese verso la rescissione del contratto, Giuntoli e Allegri a caccia del sostituto nel mercato di gennaio

La Juventus è alle prese con la positività di Paul Pogba, pizzicato in un test antidoping dopo il match della prima giornata di campionato in casa dell’Udinese.

L’avventura del ‘Polpo’ francese sembra arrivata al capolinea, con l’ex Manchester United che rischia una lunga squalifica e in automatico la rescissione del contratto (in essere fino al 2026) con il club bianconero. Un’avventura bis sotto la Mole finora da incubo per Pogba, considerando anche i diversi problemi fisici accusati dal centrocampista dopo il ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sperava piano piano nel recupero del giocatore dopo il lungo calvario, mentre il caso doping rischia adesso di mettere una pietra tombale sul matrimonio tra nazionale transalpino e la ‘Vecchia Signora’. In attesa delle controanalisi, ad Allegri mancherà un tassello a centrocampo con l’allenatore che darà maggiormente spazio ai baby Miretti e Nicolussi, oltre a McKennie rimasto alla fine alla Continassa malgrado la volontà del club di metterlo sul mercato per fare cassa.

Calciomercato Juventus, Thomas sempre nei radar di Giuntoli: l’Arsenal apre alla cessione

Giuntoli e Manna guardano però al mercato di gennaio e stanno valutando la possibilità di un nuovo innesto in mediana al posto di Pogba.

Diversi i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera, tra i quali spicca il profilo di Thomas Partey. Opzione già valutata in modo approfondito nell’ultima finestra estiva, prima che l’Arsenal bloccasse la cessione del ghanese. Adesso, invece, il sodalizio di Premier League sarebbe anche disposto a privarsi dell’ex Atletico Madrid già nel mercato invernale come scrive la testata ‘Fichajes.net’. Thomas non sarebbe più un elemento centrale nelle alchimie di Arteta e i ‘Gunners’ avrebbero deciso di cederlo per incassare un prezioso tesoretto e risparmiare sull’importante ingaggio da oltre 9 milioni a stagione. Una buona notizia per la Juve, anche se la strada per arrivare al centrocampista classe ’93 rimane in salita per due motivi: uno appunto l’oneroso salarioo del ghanese, due per la valutazione da 25-30 milioni di euro dell’Arsenal per il cartellino. I bianconeri vorrebbero invece puntare a una formula in prestito con diritto di riscatto, che troverebbe però al momento il muro della società londinese.