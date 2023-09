“Errore amministrativo nella lista”: clamoroso in Champions League

Clamoroso errore nella lista della Champions League: il club “dimentica” un calciatore prezioso per le sorti della squadra

Si avvicina l’inizio della fase a gironi della Champions League 2023/2024 e una delle squadre più interessanti della competizione si rende protagonista di un errore davvero curioso.

C’è grande curiosità per vedere all’opera l’Anversa nella prossima edizione della Champions League. La formazione belga è stata inserita nel gruppo H, con Barcellona, Porto e Shaktar Donetsk. Uno dei raggruppamenti più competitivi per una delle compagini con minore esperienza in ambito internazionale. E a rendere ancora più difficile il compito dell’allenatore Mark Van Bommel, ex centrocampista olandese visto anche in Italia con la maglia del Milan nella stagione 2011/2012, c’è un errore commesso nella compilazione della lista dei giocatori che prenderanno parte alla competizione europea.

L’Anversa ha battuto l’AEK Atene nei preliminari, per poi ritrovarsi nel girone H di Champions League e il prossimo 19 settembre affronterà il Barcellona. L’errore consiste nella mancata presenza di Sam Vines nella lista Uefa del club belga. Terzino sinistro classe ’99 statunitense, negli ultimi due anni è stato un calciatore particolarmente prezioso per l’Anversa, racimolando 56 gettoni di presenza impreziositi da due gol e altrettanti assist.

Champions League, il clamoroso errore dell’Anversa

“Non abbiamo fatto bene, Vines faceva parte della lista. Abbiamo commesso un errore e non possiamo rimediare” ha dichiarato Mark Van Bommel che puntava con decisione sul terzino statunitense, reduce da un grave infortunio completamente superato.

Il giocatore ha preso parte ai preliminari di Champions League contro l’AEK Atene, giocando per 90′ il match di ritorno. Eppure, a causa di un errore di natura amministrativa, Sam Vines non figura tra i calciatori della lista Uefa dell’Anversa. Non una bella notizia per il giocatore che dopo il grave infortunio sperava di poter vivere da protagonista il palcoscenico della Champions League.

“Ovviamente è deluso” ha spiegato Van Bommel parlando della reazione di Vines, assicurando però che il giocatore “si sta concentrando sul suo totale recupero e questa è la cosa più importante”. Vines farà il tifo per i suoi compagni di squadra dalla tribuna, sperando che l’Anversa riesca nell’impresa di qualificarsi alla fase finale per poter essere inserito in lista a gennaio.