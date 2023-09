Juve, Bremer alla prova decisiva. Tra Lazio e obiettivo Champions

La Juventus è al lavoro in vista della partita contro la Lazio di sabato alle ore 15. Il match si giocherà a Torino, allo Stadium. Ieri i primi nazionali sono tornati in gruppo, buone notizie anche da Chiesa e Gatti che si sono allenati con la squadra

Tra chi non è stato chiamato dalla propria selezione nazionale, c’è Gleison Bremer. Il brasiliano ha iniziato la propria seconda stagione in bianconero ed è pronto ad accogliere la Lazio di Sarri.

Una pausa tumultuosa per la Juventus. E non per brutte notizie che sarebbero potute arrivare dai vari ritiri nazionali, forfait di Chiesa a parte. Nulla di grave, in ogni caso, il 7 si è allenato col gruppo ieri. A minare la serenità dei bianconeri i terremoti Pogba e Bonucci, ma questa è un’altra storia.

C’è il campo, c’è la Lazio sabato. Non un avversario di poco conto. I biancocelesti sono reduci dall’ultimo match vittorioso di Napoli prima della pausa, che li ha rilanciati dopo un inizio a singhiozzo. E poi c’è sempre la sfida tra Allegri e Sarri, grandi avversari sui palcoscenici di vetta della Serie A, qualche anno fa. Tra i giocatori della Juventus che sono chiamati ad una svolta, Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non ha iniziato benissimo la stagione e la prestazione in casa col Bologna ha messo in luce qualche difficoltà di troppo.

Il difensore, però, deve diventare il punto di riferimento della linea difensiva a tre; quando è ormai iniziata la sua seconda stagione dall’altra parte di Torino, in seguito all’esperienza che lo ha lanciato in granata. “Nel 2021-2022 sono stato il miglior difensore del Toro e con la Juventus sono riuscito a guadagnarmi la convocazione ai mondiali col Brasile”, spiega a ‘Rede 98′, emittente radiofonica carioca, e precisa: “La scorsa è stata una annata difficile, quest’anno ho una esperienza diversa e vogliamo tornare in Champions League”.

Juventus, arriva la Lazio: occhi puntati sul duello tra Bremer e Immobile

Bremer non è stato chiamato dal suo Brasile e ha voglia di prendersi la Juventus. Dall’altra parte la Lazio di Immobile, fresco di nomina di capitano con la Nazionale di Spalletti.

Nonostante le voci che gravitano attorno alla Continassa, Allegri cerca di mantenere la barra dritta sul campo. Lo confermano anche le parole di Nicolò Fagioli al “Premio Gentlemen” di ieri sera: “Siamo concentrati sul campo, vogliamo vincere contro la Lazio”. Obiettivo non semplice, che passa anche dalla prestazione del centrale brasiliano.

Bremer avrà l’arduo compito di marcare Immobile. Sempre all’emittente del suo paese, l’ex-Toro ha indicato Lautaro Martinez e Dzeko come grandi avversari affrontati in Serie A, ma non è difficile immaginare che anche il centravanti italiano non sia uno dei migliori clienti. Il classe ’97 è chiamato ad alzare il livello al primo big match della stagione, dopo un primo anno tra alti e bassi e una primissima parte di campionato non eccezionale. Le qualità e la determinazione ci sono. Contro ci sarà ‘Re Ciro’, rinvigorito dal ruolo di capitano della nuova Italia. Immobile non arriva da una stagione eccelsa – nel corso dello scorso anno non ha mai fatto male alle big di Serie A – e ha voglia di invertire la rotta. Gleison Bremer, che vuole prendersi la Juventus e la Champions League, è avvisato.