Dal caso Pogba al suo futuro in bianconero: Fagioli racconta tutto

Intervistato al “Premio Gentleman”, Nicolò Fagioli ha parlato di campionato, del suo futuro alla Juventus e anche di Paul Pogba

Nicolò Fagioli è pronto alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus. Il centrocampista bianconero, a margine del “Premio Gentleman”, si è soffermato a parlare ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it.

Al centro la gara contro la Lazio, ma anche il proprio futuro in bianconero: “Con la Lazio sarà una partita tosta, hanno fatto una buonissima prestazione contro il Napoli e noi ci stiamo preparando al meglio e vedremo sabato come andrà. Parola scudetto nello spogliatoio? No, il mister ci ha detto di arrivare nei primi quattro posti. L’obiettivo adesso è arrivare il 30 dicembre restando in scia per il posto in Champions”.

Juventus, Fagioli su Pogba: “Non voglio parlare di questa questione”

Fagioli ha parlato anche del caso Pogba: “Non voglio parlare di questa questione, noi come squadra siamo concentrati sul campo e il nostro obiettivo è vincere sabato contro la Lazio”.

Poi focus sul futuro, tra Juventus e Nazionale: “Sogno di andare al prossimo Europeo. Spalletti è preparatissimo, ma non sono io che devo dirlo: ha vinto un grande campionato l’anno scorso con il Napoli, giocando un calcio bellissimo. Ieri hanno fatto una grande vittoria e sono felice di questo.

Parole chiare, un po’ come la volontà di restare a lungo alla Juventus, a cui è legato da un contratto fino al 2026. “Futuro a lungo alla Juve? Si, questa è la mia volontà” ha concluso.