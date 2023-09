Inter, sprint su Juve e Milan: Marotta lo riporta in Serie A

L’Inter sempre vigile sul mercato: Marotta torna sul vecchio obiettivo, l’Ad nerazzurro pronto ad anticipare le rivali Juventus e Milan

Non si fermano i rumors di mercato sul conto di Alvaro Morata, sondato in più occasioni dalle big italiane per un ritorno in Serie A dopo la doppia parentesi alla Juventus.

Alla fine l’attaccante spagnolo è rimasto alla corte del ‘Cholo’ Simeone, che ne ha caldeggiato la conferma esprimendosi anche pubblicamente sul conto del classe ’92. Morata ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con tre gol in campionato, oltre all’ultima tripletta in Nazionale con la casacca delle ‘Furie Rosse’. Il suo futuro però all’Atletico Madrid rimane in bilico, considerando che l’ex Juve non ha ancora ufficialmente rinnovato il contratto con i ‘Colchoneros’ in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato, Morata spinge per il ritorno: Inter, Juve e Milan alla finestra

L’Atletico nell’ultimo mercato estivo ha tenuto botta, valutando 20 milioni di euro il cartellino del proprio centravanti.

Assegno che solo dall’Arabia Saudita erano in grado di mettere sul tavolo, ricoprendo d’oro Morata con un ingaggio faraonico. Il 30enne attaccante ha scartato però la ribalta della Saudi League per restare in Europa, dove la sua meta preferita resta l’Italia in caso di divorzio con l’Atletico Madrid. Anche la famiglia del giocatore spingerebbe per un ritorno in Serie A, dove le corteggiatrici non mancano per Morata. Lo spagnolo infatti – come scrive la testata ‘El Gol Digital’ – resterebbe nei radar di Juventus, Milan e soprattutto Inter, con il club nerazzurro che a luglio ha incontrato gli agenti della punta ma senza accontentare le richieste dell’Atletico. A Morata si era interessata pure la Roma che spingeva per il prestito con diritto di riscatto, formula questa subito respinta però dal sodalizio madrileno.