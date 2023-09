Caso Pogba, chieste le controanalisi

Nuovo capitolo del caso Paul Pogba: il francese ha chiesto le controanalisi

Continua la grana Paul Pogba per la Juventus. Il giocatore francese è stato sospeso dopo essere risultato positivo al testosterone e può rischiare una lunga squalifica.

Una situazione spinosa, con il giocatore che rischia anche di vedere rescisso il proprio contratto con la Juventus. Nel frattempo però Pogba ha deciso di fare il primo passo e ha richiesto le controanalisi. Lo sottolinea il giornalista de ‘La Stampa’ Nicola Balice. I risultati sono attesi entro sette giorni: se l’esito dovesse essere negativo, allora il giocatore transalpino potrà essere reintegrato in rosa e continuare a giocare, senza incorrere in alcun rischio squalifica.

Diversa la situazione nel caso in cui la positività dovesse essere confermata. A quel punto Pogba si difenderà di fronte al Tribunale Antidoping. Il rischio è comunque quello di una lunga squalifica. Come sottolineato dal membro della Commissione Antidoping Figc, il professore Walter Della Frera, in caso di involontarietà la pena ha un massimo di 2 anni, ma può essere ridotta dal Tribunale. Diverso in caso di volontarietà dove gli anni sarebbero almeno 4.