La Juventus non ha alcun dubbio: Pogba a rischio rescissione

Si attendono le controanalisi per Pogba: la Juventus è sicura di essersi comportata correttamente, pronto l’annullamento del contratto

Un tranquillo lunedì di sosta per le nazionali si è tramutato in un incubo per la Juventus, quando è arrivata la notizia della positività al testosterone di Paul Pogba ad un controllo antidoping svolto dopo la sfida con l’Udinese.

Nella serata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale del club, che si è riservato del tempo per attendere gli esiti delle contro-analisi prima di prendere ulteriori decisioni. Intanto, però, la Juve sembra avere le idee chiare sui prossimi movimenti: a partire dalla sospensione dello stipendio del francese, come previsto dal regolamento firmato dalla FIGC, dalla Lega Serie A e dall’Associazione italiana Calciatori. La Juventus ha una certezza.

Juve sicura di non aver sbagliato: Pogba rischia l’annullamento del contratto

Appena è arrivata la notizia la Juventus si è attivata con tutte le verifiche interne del caso ed è giunta ad una conclusione: il club è sicuro di essersi comportato in maniera corretta e che, quindi, l’eventuale errore sarebbe imputabile solamente a Paul Pogba.

Questo apre ad uno scenario ben preciso. Qualora dovesse essere confermata la positività del francese ai metaboliti del testosterone e dovesse essere comminata la squalifica (che può variare dai 2 ai 4 anni in caso di volontarietà), la Juventus sembra essere decisa a procedere per l’annullamento del contratto di Pogba.

Si tratterebbe di uno scenario estremo, ma che in questo momento resta sul tavolo delle possibilità, anche perché la Juventus ne avrebbe tutto il diritto. L’entourage del giocatore, in particolare Rafaela Pimenta, ha parlato nella serata di ieri e ha ribadito l’innocenza di Pogba. Insomma, adesso è fondamentale per il francese riuscire a dimostrare la propria estraneità ai fatti e la propria non colpevolezza: in caso contrario, la carriera di Paul Pogba sarebbe a serio rischio.