Juventus, il comunicato UFFICIALE sul caso Pogba

La nota ufficiale del club riguardo alla notizia che ha sorpreso tutti i tifosi della Juventus

Paul Pogba è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il calciatore francese è stato trovato positivo al testosterone nei controlli fatti al termine della prima giornata di campionato a Udine.

I bianconeri, sorpresi dall’inaspettata notizia, hanno affidato ad una nota ufficiale la propria posizione sulla vicenda:

“Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali.”

Un duro colpo quindi per Massimiliano Allegri, che in questo inizio di stagione stava ritrovando il suo numero 10. Il centrocampista era apparso infatti in buone condizioni, subentrando dalla panchina nelle prime giornate. Dopo l’infortunio nei minuti finali ad Empoli che aveva spaventato e non poco i tifosi bianconeri, ecco un’altra mazzata che rischia di compromettere la stagione di Pogba.