Tre spine per l’Inter e l’incubo Premier: in ballo 210 milioni

Testa rivolta al campo e al derby con il Milan, anche se la dirigenza dell’Inter nelle prossime settimane iniziarà a pianificare le strategie per il rinnovo di alcuni big della rosa di Inzaghi

L’Inter aspetta il rientro di tutti i nazionali per preparare l’attesissimo derby di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan, con le due squadre appaiate in testa alla classifica.

La stracittadina di San Siro vale il primato in Serie A in questa primissima parte di stagione, con Simone Inzaghi intenzionato a replicare la formazione vincente nelle tre giornate iniziali prima della sosta contro Monza, Cagliari e Fiorentina, al netto ovviamente di eventuali problemi fisici riscontrati dai giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Tra questi spiccano Barella e Dimarco che indosseranno questa sera la maglia dell’Italia nel decisivo match contro l’Ucraina, oltre ovviamente a capitan Lautaro Martinez. Per quest’ultimo c’è un minimo di apprensione, visto l’impegno in alta quota dell’Argentina con la Bolivia e un rientro a Milano a meno di 48 ore dal derby contro Leao e compagni. Nello specifico, inoltre, i tre pilastri dello scacchiere di Inzaghi (che hanno un valore di mercato complessivo intorno ai 210 milioni di euro) sono sotto la luce dei riflettori anche in tema contrattuale visto l’accordo in scadenza nel giugno 2026.

Calciomercato, l’Inter si muove per blindare Lautaro, Barella e Dimarco

La dirigenza di Viale della Liberazione non vorrebbe arrivare la prossima estate con solo due anni di contratto a disposizione per i due italiani e l’argentino, con Marotta e Ausilio che nei prossimi mesi avrebbero intenzione di iniziare le trattative per discutere dei loro rinnovi come sottolinea il quotidiano ‘Tuttosport’.

Tutto questo per respingere l’assalto delle big europee: le compagini di Premier League infatti, oltre a Barella, avrebbero messo gli occhi anche sul canterano ed esterno sinistro nerazzurro. Il centrocampista ex Cagliari, inoltre, sarebbe finito pure nei radar del Paris Saint-Germain. Le corteggiatrici non mancano ovviamente anche per Lautaro Martinez, anche se per far scomodare l’Inter servirà un assegno almeno a tripla cifra. Le parti hanno già abbozzato i discorsi di rinnovo il mese scorso durante il blitz dell’agente Camaño nella sede interista, con l’entourage del ‘Toro’ che oltre a chiedere garanzie sul progetto tecnico cercherà di strappare un ingaggio ancora più sostanzioso rispetto ai 6,5 milioni che l’attaccante campione del mondo percepisce attualmente a Milano.