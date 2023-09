Juve, si aggrava la posizione di Pogba: “Pagherà in maniera forte”

Si complica la situazione di Pogba dopo la positività al testosterone: “Ha commesso un errore, la Juventus lo citerà in tribunale”

Il comunicato ufficiale della Juventus sulla positività ai metaboliti del testosterone di Paul Pogba è stato molto asciutto, quasi freddo. Quello che è balzato subito agli occhi è la mancanza di vicinanza mostrata dal club nei confronti del giocatore: dietro ci sarebbe la certezza di non aver commesso errori da parte dello staff medico bianconero.

Le ipotesi sul da farsi, in questo momento, sono differenti e prevedono anche situazioni molto pesanti per il numero ’10’ bianconero: tra queste, infatti, c’è anche la risoluzione del contratto. Le contro analisi sapranno diradare alcuni dubbi e mettere un ulteriore paletto alla vicenda, in attesa di sentire la ricostruzione dei fatti da parte della società piemontese e soprattutto da Paul Pogba. La Juve, intanto, avrebbe in mente una strategia forte.

Damascelli: “Pogba ha sbagliato, la Juve lo citerà in Tribunale”

Ai microfoni di Radio Radio Tony Damascelli ha parlato in maniera chiara della vicenda Pogba: “Lui ha commesso un errore. Da quello che mi risulta, ha assunto degli anti infiammatori che ha comunicato ai medici della Juventus che li hanno messi in elenco e sono stati accettati”.

Questo primo passaggio appare cristallino, la nebbia arriva nel secondo step: “Dopodiché sembra – siamo nella fase del ‘sembra’ – che Pogba abbia assunto ad insaputa dei medici altre sostanze, per cui pagherà per questo e pagherà in maniera forte“. Se fosse confermata questa ricostruzione, la squalifica per il francese potrebbe anche prevedere la massima durata: 4 anni. Significherebbe, quindi, mettere la parola ‘fine’ alla sua carriera da calciatore professionista.

Tony Damascelli, infine, ha rivelato anche quale sarebbe la strategia della società nei confronti di Paul Pogba: “Da quello che si dice a Torino ritengo che la Juventus lo citerà in tribunale“. Lo strappo tra il club e il giocatore potrebbe essere traumatico e violento, con una causa in tribunale e con la rescissione immediata del contratto.